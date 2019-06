Die Sontheimer Höhle ist die älteste Schauhöhle Deutschlands. Bereits Herzog Ulrich von Württemberg habe dem „Sontheimer Erdloch“ im Jahr 1516 einen Besuch abgestattet. Der erste Höhlenplan stammt aus dem Jahr 1753. Bei archäologischen Ausgrabungen wurden in der Höhle in den 70er Jahren frühalemannische und keltische Gräber entdeckt. Heute kann man entlang eines rund 200 Meter langen Führungswegs bis in eine Tiefe von 34 Meter in die Schwäbische Alb vordringen.

Die Sontheimer Höhle ist außerdem das bedeutendste natürliche Fledermauswinterquartier auf der Schwäbischen Alb. Bisher seien zwölf verschiedene Fledermausarten gezählt worden. Um den Winterschlaf der Tiere nicht zu stören, ist die Höhle vom 1. November bis 30. April geschlossen. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die Hintere Kohlhaldehöhle, die stets ein Mal im Jahr beim Höhlenfest am Pfingstsonntag geöffnet und somit für die Öffentlichkeit zugänglich ist. (msc)

