Zwischen dem 23. und dem 26. April lässt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis den schadhaften Belag auf der Kreisstraße 7408 zwischen Heroldstatt-Ennabeuren und Laichingen-Feldstetten auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern erneuern.

Damit ist der Belag auf dem gesamten Abschnitt dieser Kreisstraße zwischen den beiden Teilorten dann wieder in gutem Zustand. Das Bauende liegt an der B28 in Feldstetten.

Ausgeschilderte Umleitung

Die Bauarbeiten laufen unter Vollsperrung. Die ausgeschilderte Umleitung läuft von Ennabeuren über die Landesstraße 230 und die Bundesstraße 28 nach Feldstetten und umgekehrt. Das Landratsamt und die Polizei bitten um Beachtung.