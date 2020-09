Die Stadt hat den Reit- und Fahrverein Laupheim auf „Räumung und Herausgabe“ des Grundstücks am Laubachweg verklagt, das sie jahrzehntelang an den Verein verpachtet hatte, nun aber für den Bau einer Dreifachsporthalle nutzen will. Die Klage sei unumgänglich geworden, um Fristen zu wahren, erklärte das Rathaus am Dienstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Man sei aber nach wie vor gesprächsbereit.

Rückblende: Zum 31. Dezember 2019 hatte die Stadt Laupheim das Miet- und Pachtverhältnis mit dem Reit- und Fahrverein (RFV) ...