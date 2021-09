Neubau der Stüwer GmbH aus Heroldstatt kann starten

Mit dem traditionellen ersten Spatenstich zur Errichtung des neuen Büro-, Vertriebs-, Werkstatt- und Lagergebäudes hat die Stüwer GmbH in der vergangenen Woche den Grundstein für ihr zukunftsweisendes Bauvorhaben am Firmensitz in Heroldstatt gelegt. Der Baugrund ist bereits eingeebnet, der Kran der Blautal Bauunternehmen GmbH steht und die Bauarbeiten können starten.

Auf dem knapp 5800 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet „Auf dem Wörth, Bannholzer Wiesen“ im Nordosten von Heroldstatt errichtet der Automaten-Pionier Stüwer in der Zeppelinstraße 7 einen Neubau in nachhaltiger Holzbauweise, in dem in Zukunft knapp 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig sein werden.

1500 Quadratmeter großes Gebäude

Das rund 1500 Quadratmeter große mehrgeschossige Gebäude umfasst neben Büro- und Sozialräumen auch mehrere Werkstätten und ein Ersatzteillager. Für das Bauprojekt, das nach Entwürfen der Blautal Bauunternehmen GmbH aus Blaubeuren entsteht und dessen Fertigstellung für Herbst 2022 geplant ist, investiert Stüwer einen mittleren einstelligen Millionenbetrag.

Durch das Neubauvorhaben werden die bislang an getrennten Standorten untergebrachten Abteilungen zentralisiert und so die Effizienz des Unternehmens langfristig gesichert. „Der im Sinne der Nachhaltigkeit konzipierte Neubau ist ein weiterer Baustein unserer Strategie, mit unserem Unternehmen dem immer stärker werdenden Wettbewerb gut zu begegnen. Einerseits, um unsere Kernmärkte und Kunden noch besser bedienen zu können, aber auch, um unseren Firmenstandort Heroldstatt weiter zu stärken“, erklärt Stefan Stüwer, Geschäftsführer bei der Stüwer GmbH.

Neben der nachhaltigen Holzkonstruktion mit Sandwich-Elementen, der Installation einer Photovoltaikanlage sowie energieeffizienten Gebäude-Technologien sind rund 40 Kunden- und Mitarbeiterparkplätze, darunter vier E-Säulen, vorgesehen.

Kapazitäten werden erweitert

„Mit diesem Maßnahmenpaket wollen wir nicht nur die Kapazitäten am Standort erweitern. Auch an die Mitarbeiter ist gedacht, indem wir im Neubau optimale Arbeitsbedingungen für die Kollegen schaffen“, sagt Stüwer weiter. Eines der Herzstücke des hochmodernen Neubaus ist der große „Showroom“ des weltweit führenden Herstellers von individualisierten Vending-Systemen.

Hier erhalten Kunden künftig einen umfassenden Einblick in die breite Stüwer Automaten-Vielfalt für die vielen und unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten, darunter Snack- und Verpflegungsautomaten für Catering, Betriebsverpflegung und Gastronomie, der Regiomat für regionale Direktvermarkter sowie Werkzeugautomaten oder Automaten-Komplettlösungen.