Navigationsgerät aus Auto gestohlen

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr in der Straße Am Hungerberg in Münsingen ein Navigationsgerät aus einem Fahrzeug gestohlen.

Zunächst wurde durch die Diebe ein etwa 25 bis 30 Kilogramm schwerer Schachtdeckel aus einem am Straßenrand befindlichen Schacht ausgehoben und hiermit die Seitenscheibe eines geparkten Mercedes-Benz eingeschlagen.

Im weiteren Verlauf wurde das Handschuhfach und die Mittelkonsole durchsucht und ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Auf Grund des daraus entstandenen Lärms wurde eine Anwohnerin auf den Sachverhalt aufmerksam und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern erbrachte keinen Erfolg. Die Polizei Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07381/93640 entgegen.