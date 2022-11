Nachhaltigkeitswoche in Heroldstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Nachhaltigkeitswoche war ein voller Erfolg. Daran beteiligt hat sich die Grundschule, das Kinderhaus und die Gemeindebücherei in Kooperation mit dem Energieversorger Erdgas Südwest. Im Rahmen der Thementage gab es für Kinder vom Vorschulalter bis zur vierten Klasse jede Menge Infos und Tipps über das schonende Nutzen der Ressourcen und über mögliche individuelle Beiträge zum Klimaschutz. 25 Nistkastenbausätze hat der Energieversorger Erdgas Südwest für die Heroldstatter Nachhaltigkeitswoche zur Verfügung gestellt, wofür sich das Team der Bücherei ganz herzlich bedankte. Pietro Kramer, ein FÖJ-ler bei der Erdgas Südwest, hatte Unterrichtseinheiten zum Thema „Energie sparen“ für die Vorschulkinder im Kinderhaus sowie für die Kinder der dritten und vierten Klassen erstellt. Anhand von Plakaten und selbst gebastelten Modellen wie z.B. Windrad, Strommasten oder ein Umspannwerkshäuschen aus Lego erklärte er den Kids, woher Energie kommt, wofür wir sie brauchen, wie sich Energie sparen lässt oder welche Geräte Energie verbrauchen. Am Nachmittag durften dann Kinder der Klassen eins und zwei in der Bücherei Nistkästen bemalen und erfuhren nebenbei so einiges über diese besonderen „Vogelhäuschen“.