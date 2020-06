Nach Überfall auf Apotheke: Mutmaßlicher Räuber in Haft

Nach dem Raubüberfall auf eine Apotheke in Münsingen am vergangenen Freitag, 5. Juni, haben Ermittler einer Rauschgiftermittlungsgruppe am Sonntagnachmittag einen 18-Jährigen in seiner Münsinger Wohnung vorläufig festgenommen. Der unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich bekannte Deutsche befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Mann droht in Apotheke mit einem Messer

Am Freitagmittag hatte ein zunächst unbekannter Täter gegen 12.30 Uhr die Apotheke am Münsinger Marktplatz betreten, mit einem Messer gedroht und verlangt, dass ihm Medikamente ausgehändigt werden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Mit mehreren vom Personal angesichts der Bedrohung übergebenen Medikamentenpackungen flüchtete der Mann. Eine sofortige Fahndung nach ihm verlief zunächst ergebnislos.

Polizisten finden Medikamente

Nach einem Zeugenhinweis ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 18-Jährigen, worauf die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen erwirkte. Dort konnte der mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende Tatverdächtige am Sonntag festgenommen werden. In der Wohnung fanden und beschlagnahmten die Ermittler etliche Packungen der am Freitag in der Apotheke geraubten Medikamente.

Verdächtiger scheint Kumpels „beliefert“ zu haben

Bei zwei im Zuge der Ermittlungen identifizierten Kontaktpersonen des Beschuldigten konnten weitere Medikamente sichergestellt werden, die in der Apotheke erbeutet worden waren. Der 18-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Montagnachmittag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.