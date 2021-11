Musikverein Sontheim mit vier Auftritten und zwei Ständchen

Zur Generalversammlung des Musikvereins Sontheim am Freitagabend in der Berghalle Heroldstatt hat der erste Vorsitzende René Zäh zahlreiche Mitglieder begrüßen dürfen. Bei den Wahlen ging der Posten der Schriftführerin von Stephanie Baumeister an Monika Erb.

In Gedenken an das im vergangenen Jahr verstorbene Ehrenmitglied Jakob Ruopp, der den Verein sowohl als aktiver Musiker, als auch Vorstandsmitglied prägte, wurde eine Schweigeminute eingelegt. In seinem Bericht blickte der Vorsitzende trotz der besonderen Corona-Situation auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück, in dem der Musikverein Sontheim vier Auftritte und zwei Ständchen, die Jungmusiker drei Auftritte und die Blockflötenkinder einen Auftritt musikalisch gestalteten. Auch die eine mögliche kameradschaftsfördernde Unternehmung erwähnte Zäh lobenswert.

Musiker kommen zu den Proben sehr fleißig

Hervorragend sei die angesichts der Ausnahmesituation tolle Probenbeteiligung von fast 80 Prozent im Rahmen der 31 abgehaltenen Gesamtproben. Hierbei hätten 15 Musiker und Musikerinnen sogar weniger als drei Mal gefehlt. Anschließend richtete René Zäh seinen Dank an alle Vereinsmitglieder, den Ausschuss, die Jugendausbilder, die Spendengeber, die Gemeinde Heroldstatt und den Dirigenten für seinen unermüdlichen Einsatz.

Gerade in so einem schwierigen Jahr wie dem vergangenem sei der Zusammenhalt besonders wichtig und man habe deutlich gemerkt, dass der Verein funktioniert und alle zur Stange gehalten hätten, unterstrich der Vereinsvorsitzende Zäh.

Oktoberfest und Marschprobe

Schriftführerin Stephanie Baumeister ließ in ihrem Bericht das vergangene Vereinsjahr 2020 noch einmal Revue passieren. Ein besonderer Höhepunkt und Genuss sei für die Aktiven, die Jungmusiker und die Blockflötenkinder das Frühjahrskonzert 2020 gewesen, welches noch kurz vor Überschwappen der Pandemie auf Deutschland habe unbeschwert dargeboten werden können. Doch auch während der Pandemie habe sich der Verein mit der Brotbackaktion, der musikalischen Begleitung des Erntebittgottesdienstes, des „Oktoberfestes to go“ und der öffentlichen Marschprobe durch „dr Flecka“ gut präsentiert. Schön und in der schwierigen Zeit besonders sei zudem gewesen, zwei Geburtstagsständchen musikalisch umrahmen zu können. Die Jungmusiker erfreuten zudem die Bewohner des Pflegeheims mit musikalischen Weisen, ebenso an Heiligabend die Besucher des Krippenspiels. Im Hinblick auf ihre endende Amtszeit verabschiedete sich die Schriftführerin mit einem kleinen Gedicht.

Die Kassenlage passt

In ihrem anschließenden Bericht informierte die Kassiererin Daniela Süßmuth die Vereinsmitglieder über einen ausgeglichenen Kassenstand. Dirigent Volker Pflügner bedankte sich bei den Musikern für die gute Zusammenarbeit und den durchweg sehr guten Probenbesuch sowie die erschreckend gute Pünktlichkeit zu den Proben. Die tolle musikalische Entwicklung des Vereins und das gute Durchhaltevermögen auch in schwierigen Zeiten erfülle ihn mit Stolz.

Gruß und Dank vom Bürgermeister

Kassenprüfer Manfred Hoffmann bestätigte eine ordnungsgemäß geführte Kasse und empfahl der Versammlung die Entlastung der Kassiererin. Bürgermeister Michael Weber lobte das Engagement und den Optimismus des Musikvereins in dem doch sehr bewegenden Jahr. Die Aktionen des Musikvereins hätten gut getan und seien dementsprechend auch gut angenommen worden. Er sicherte dem Verein weiterhin die Unterstützung durch die Gemeinde zu. Hiernach wurde die Vorstandschaft auf seine Empfehlung hin einstimmig entlastet.

Wahlen bei der Versammlung

Der scheidenden Schriftführerin Stephanie Baumeister dankte der Vorsitzende René Zäh für die langjährige konstruktive Zusammenarbeit und übergab ihr zum Dank einen Präsentkorb. Bei der anschließenden Wahl der Schriftführerin stellte sich Monika Erb der Wahl. Sie wurde in der offenen Wahl mit einer Enthaltung gewählt. Ein besonderer Dank galt auch Markus Oßwald für die zeitaufwändige Pflege der Vereinshomepage. Seine Nachfolge tritt Katharina Pflügner an.

Ausblick auf das restliche Jahr

Im Hinblick auf die steigenden Inzidenzen und des ungewissen Fortgangs der Corona-Pandemie fiel der Ausblick des ersten Vorsitzenden auf die noch im Jahr 2021 geplanten Veranstaltungen des Musikvereins ebenso ungewiss aus. Grundsätzlich geplant seien der Kameradschaftsabend am 27. November, das Adventsspielen in kleinen Gruppen am 3. Adventssonntag und das Spielen am Dorfchristbaum an Heiligabend.