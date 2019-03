Musikverein Sontheim ehrt langjährige Musiker

Ehrungen haben beim Jahreskonzert der Musikkapelle Sontheim nicht gefehlt. Besondere Ehrungen erfuhren Jakob Ruopp und Günther Strohm, die seit sage und schreibe 70 Jahren dem Musikverein die Treue halten und sich früher engagiert und mehrere Ämter begleitend in das Vereinsleben eingebracht haben. Der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Duckek würdigte die Leistungen und Verdienste der beiden Ehrenmitglieder. Viel Lob und Anerkennung erfuhren zudem Hans-Peter Scheiffele für 30 Jahre aktives Musizieren und Dieter Seiffert für 50 Jahre aktives Musizieren.

Verbandsehrungen beim Konzert

Martin Menzen aus Westerheim, der Vorsitzende des Bezirks Nord im Blasmusik-Kreisverband Ulm/Alb-Donau, vollzog die Ehrungen für die aktiven Musiker aus Sontheim. Er ehrte Carolin Rettich für zehnjähriges Musizieren, Stephanie Baumeister für 20-jähriges, Hans-Peter Scheiffele für 30-jähriges und Dieter Seiffert für 50-jähriges. Humorvoll mit einem „Stelza hoi“ passend zur Fasnet begrüßte der Westerheimer Menzen zunächst die Konzertbesucher und tat dann seine Freude kund, junge und ältere verdiente Musiker und Förderer der Blasmusik ehren zu dürfen. Er zeichnete die zwei Musikerinnen und zwei Musiker mit den entsprechenden Ehrennadeln des Blasmusikverbands Baden-Württemberg aus und übergab ihnen auch die passenden Urkunden beziehungsweise Ehrenbriefe.

Der Bezirksvorsitzende Martin Menzen bezeichnete Dieter Seiffert als „lebende Legende unter den Musikern“ in Anlehnung an das gelungene Frühjahrskonzert des Musikvereins Sontheim zum Thema „Märchen, Sagen und Legenden.“ 50 Jahre als aktiver Musiker im Einsatz zu sein, verdiene hohen Respekt und Anerkennung, unterstrich Menzen und verabschiedete sich nach getanem Vollzug augenzwinkernd mit „Ehrungen fertig“. Zudem wünschte er den Besuchern des Konzerts noch einen „märchenhaften Abend“. Zu den Gästen gehören übrigens auch Bürgermeister Michael Weber und Ehrenbürger Karl Ogger.

Lob vom Vorsitzenden

Grußworte an die vom Verband Geehrten entbot ferner der Vereinsvorsitzende Karl-Heinz-Duckek und würdigte ihre Treue und ihren Einsatz: Lob gab es für die Klarinettenspielerinnen Carolin Rettich und Stephanie Baumeister, die zudem seit neun Jahren die Schriftführerin im Verein ist. Viel Dank erfuhr Posaunenspieler Hans-Peter Scheiffele, der zwölf Jahre Ausschussmitglied war und „wisse, wo’s langgeht“.

Ausführlich ging er auf das Urgestein Dieter Seiffert aus Magolsheim ein, der seit 50 Jahren aktiver Musiker ist. In Magolsheim, Suppingen und vor allem in Sontheim musizierte er, zunächst als Trompeter. Doch da die Tuba zu dem „Mann in der letzten Reihe“ besser passe, wechselte er auf dieses Instrument. „Und da brauchen wir ihn auch.“

Seitens des Vereins dankte Vorsitzender Karl-Heinz-Duckek für die 70-jährige Treue von Jakob Ruopp und Günther Strohm. Jakob Ruopp, der aus gesundheitlichen Gründen dem Konzert und der Ehrung nicht beiwohnen konnte, war 27 Jahre aktiver Musiker und davon 24 Jahre Schriftführer sowie 17 Jahre der stellvertretende und zwei Jahre der erste Vorsitzende des Vereins, in dem er seit 45 Jahren Ehrenmitglied ist. Günther Strohm war 50 Jahre aktiver Musiker und dabei sechs Jahres Ausschussmitglied und elf Jahre der Vereinsvorsitzende. Seit 45 Jahren ist auch er Ehrenmitglied.

Ehrungsmarsch erklingt

Die zwei Musikerinnen und zwei Musiker bedachte Duckek nicht nur mit Lob und Dank, sondern auch mit Geschenkkörben. Für die Geehrten ließ die Musikkapelle Sontheim unter Leitung von Volker Pflügner traditionsgemäß den Ehrungsmarsch „Alte Kameraden“ erklingen. Zum Ende des Frühjahrskonzerts dankte Duckek den Besuchern für ihr Kommen und meinte, dass sie ein interessantes und abwechslungsreiches Musikprogramm gehört haben. Der Beifall des begeisterten Publikums dürfte dies bestätigen.

Termine beim Musikverein Sontheim

Die wichtigsten Termine des Musikvereins Sontheim 2019: Lindenfest in Ingstetten (6. Juni), Backhaushock in Sontheim (29. und 30. Juni), Dorfhock in Eglingen (13. Juli), Gartenfest in Weiler (14. Juli), Dorfhock in Ennabeuren (28. Juli) Gartenfest in der Grünanlage in Sontheim (1. September oder 8. September), das Weinfest in Lautenbach (14. und 15. September), der Kabarettabend mit der Gemeindebücherei Heroldstatt mit den „Drei vom Dohlengässle“ (26. Oktober) sowie das Oktoberfest in der Berghalle (27. Oktober)