Musikverein Sontheim bietet Brot und Musik

Neben der Brotbackaktion hatte der Musikverein Sontheim vergangenen Freitagabend zu einer öffentlichen Probe direkt in die Grünanlage am Backhaus eingeladen. So kam doch noch ein wenig Feststimmung in der Ortsmitte Sontheims auf, musste doch bekanntlich an diesem Wochenende einmal mehr der Backhaushock abgesagt werden. Und so folgten der Einladung auch einige Einwohner um nach langer Zeit mal wieder der Blasmusik lauschen zu können.

Über eine Stunde lang boten die Musikerinnen und Musiker ein breites, musikalischen Repertoire, welches sie seit der ersten Probe vor fünf Wochen wieder aufgefrischt hatten. Parallel fielen die neugierigen Blicke der Zuhörer immer wieder zum den Arbeitsbereich am Backhaus, wo noch fleißige Frauenhände riesige Hefezöpfe flochten. Diese konnte man am Samstagmorgen, sofern man noch rechtzeitig kam, am Backhaus erwerben.

Großer Andrang nach Gebackenem

Doch auch wenn die Hefezöpfe schon kurz nach 10 Uhr ausverkauft waren, so ganz leer musste niemand ausgehen. Neben den Holzofenbroten hatten die Mitglieder des Musikvereins als kleine Überraschung nämlich auch noch einige Öfen an Kümmichplätzle ausgebacken, welche reißenden Absatz fanden. Laut dem Vereinsvorsitzenden René Zäh, waren die Mitglieder mit dem Verlauf der Brotbackaktion sehr zufrieden. Überaus positiv war die Resonanz der Kunden, so dass alle 500 Brote bis Samstagabend veräußert werden konnten.

Öfen müssen acht mal angeheizt werden

Bereits am Freitagmorgen um 6 Uhr begannen die ersten Vorbereitungen für die Backaktion. Insgesamt acht Mal wurde der Holzofen, zunächst mit riesigen Blechen an Kümmichplätzle und danach mit den Broten gefüllt, welche vorab zum größten Teil vorbestellt wurden. Doch auch wenn die Brotbackaktion ein voller Erfolg war, hoffen die Mitglieder trotzdem, dass im kommenden Jahr wieder der Backhaushock in gewohnter Weise stattfinden kann.