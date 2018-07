Musiker suchen junge Mitspieler.

Der Musikverein Sontheim lädt am Samstag, 21. Juli, interessierte Kinder ein, die gerne ein Musikinstrument erlernen möchten. Auch die Eltern und Geschwister sind natürlich willkommen.

Infos zur Musikausbildung beim Musikverein Sontheim gibt es von 14 Uhr an in den Vereinsräumen der Berghalle. Hierbei können sich alle interessierten Jungen und Mädchen mit ihren Eltern über die Ausbildung an der Blockflöte, an einem Blasinstrument oder auch allgemein über die Vereinsarbeit informieren.

In diesem Zusammenhang werden bei Kaffee und Kuchen auch die Blockflötengruppen sowie die Jugendkapelle in lockerer Atmosphäre ihr Können zeigen und einige Stücke vortragen. Blockflötenausbilderin Kornelia Kiem sowie Jugenddirigent René Zäh stehen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Die einzelnen Instrumente können gerne angeschaut oder auf Wunsch auch ausprobiert werden. Für den Einstieg an der Blockflöte empfehlen Kiem und Zäh die erste Klasse und an einem Blasinstrument ein Alter von neun Jahren. Wer Fragen vorab oder auch danach hat, der darf sich gerne an Kornelia Kiem (Telefon 07384 / 952231) oder Dirigent Volker Pflügner (07389 / 90170) wenden.