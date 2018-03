Musiker laden zum Jubiläumskonzert

Der Musikverein Sontheim wird in diesem Jahr 90 Jahre als. Ein Höhepunkt bei den Jubiläumsfeierlichen steht an diesem Samstag, 3. März, an, wenn die Musiker um Dirigent Volker Pflügner zum Jubiläumskonzert einladen und die Gäste mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm erfreuen wolle. Ein großes Festwochenende verbunden mit dem Römersteintreffen der Musikkapellen findet im Rahmen des Backhaushocks am Wochenende 22. bis 24. Juni statt.

Der Musikverein Sontheim wurde am 17. Februar 1928 durch die Initiative des nun verstorbenen Ehrendirigenten Fritz Wegst gegründet. Bei der Gründungsversammlung erklärten sich 13 junge Männer zum Beitritt bereit. Sie waren Fritz Wegst, (Dirigent von 1928 bis 1964), Robert Erb, Eugen Anhorn, Christian Bärtele, David Bärtele, Hans Brändle, Jakob Geißler, Georg Kast, Hans Kuhn, Christian Laucher, Georg Lude, Georg Strohm und Eugen Zeifang. Sieben Musikinstrumente wurden vom Posaunenchor der Kirchengemeinde Ennabeuren und Sontheim ausgeliehen, der damals zu existieren aufgehört hatte. Mit viel Idealismus und mit Unterstützung der Gemeinde Sontheim bauten die Gründungsmitglieder die Blaskapelle auf, der sich bald weitere Mitglieder anschlossen. Der Verein durchlebte viele Hochs aber auch Tiefs, dabei auch die Schrecken des Zweiten Weltkriegs.

Seit 90 Jahre, seit seinem Bestehen, ist der Musikverein Sontheim ein fester und nicht mehr wegzudenkender Teil der Gemeinde Heroldstatt. So bereichert er das kulturellen Leben mit zahlreichen Veranstaltungen, wie mit seinem Frühjahrskonzert, dem Oktoberfest oder dem Musizieren am Dorfchristbaum. Auch der Backhaushock ist fester Bestandteil im Jahresprogramm. Die Aufgabe des Musikvereins Sontheim besteht darin, die Volks- und Unterhaltungsmusik, die konzertante Blasmusik und das ländliche Brauchtum zu pflegen. Die Vorstandschaft des Sontheimer Musikvereins ist bemüht, junge Menschen die Freude am Musizieren zu vermitteln und den Gemeinschaftssinn zu fördern.

Für das Jubiläumskonzert am Samstag anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Musikvereins Sontheim hat Dirigent Volker Pflügner ein interessantes und vielseitiges Musikprogramm erarbeitet. Den Konzertabend eröffnen die Musiker mit der sinfonischen Dichtung „Pacific Dreams“ von Jacob de Haan, gefolgt von der „Tritsch-Tratsch-Polka“ von Johann Strauß und dem Stück „Variazioni in Blue“. Berühmte Melodien wie „Circle of life“ oder „Can you feel the love tonight” laden im Medley „The Lion King” („König der Löwen“) zum Mitsummen ein, bevor der erste Konzerteil mit „At world’s end“ endet, der Filmmusik zu „Fluch der Karibik 3“.

Im zweiten Konzertteil ist vor allem klassische Blasmusik zu hören; so Julius Fuciks „Florentiner Marsch“, die „Schlawiner-Polka“, das Stück „Cocierto de Mariachi“ von Hector Sevillanas sowie Medley mit den schönsten Liedern des berühmten Duos Simon und Garfunkel. Auch die Polka „Die Liebste“ wird zu hören sein, ehe das Jubiläumskonzert sich zu Ende neigt und die Sontheimer Musikanten vielleicht noch Noten für Zugaben hervorholen. Eröffnen werden das Konzert wie in den Vorjahren die Jungmusiker und die Flötengruppe des Vereins.