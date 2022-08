Musikalischer Nachwuchs läutet Festwochenende ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am diesjährigen Dorfhock vom hatte auch die Jugendkapelle Ennabeuren vom Albverein-Trachtenkapelle Ennabeuren e.V. nach langer Zeit ihren ersten Auftritt vor großem Publikum. So eröffneten die Jungmusiker unter der Leitung von Reiner Manz am Samstagabend traditionell den Hock in der Ennabeurer Ortsmitte. „Uns hat es große Freude bereitet vor heimischem Publikum musizieren zu dürfen und den Festgästen bei diesem Heimspiel unser Können zu präsentieren“, resümierte Dirigent Reiner Manz.

Wie es zu einer Jugendkapelle passt, waren sowohl moderne flotte Klänge, als auch bekannte ruhige Melodien zu hören. Aber auch die traditionelle Blasmusik erfreut sich bei der Jugendkapelle großer Beliebtheit, sodass die Jugendlichen auch Polka, Marsch und Walzer erklingen ließen. Hiermit stimmten sie die Festgäste perfekt auf den Dorfhock ein und wurden mit verdientem Applaus belohnt.