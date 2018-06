Musical in Heroldstatt: Erneut geht es Schlag auf Schlag um die Welt

Ein zweites Mal ist das Musical-Projekt des SC Heroldstatt am Samstag, 12. Dezember, um 16 Uhr bei Kaffee und Kuchen in der Berghalle zu sehen. Zu einer Flugreise rund um die Welt mit Zwischenlandungen in zahlreichen Ländern der Erde lädt der SC Heroldstatt erneut ein. Ein erstes Mal war das Musical bei der Jahresfeier des SC Heroldstatt vor zwei Wochen vor fast 500 begeisterten Zuschauern zu erleben. Von einem „super Musical“ sprach damals der Vereinsvorsitzende Thomas Schöllhammer, von einer „gigantischen Aufführung“ sein Vorstandskollege Florian Beinlich. Dorothee Färber (18), Gruppenleiterin bei den Rope Skippern, und Sandra Peters (20), Gruppenleiterin bei den Hip-Hop-Tänzern, moderieren als adrette Stewardessen das Programm und fliegen mit den Zuschauern rund um die Welt. Als Flugkapitän mit flotten Sprüchen mit an Bord ist Florian Peters, Die Reise geht von Heroldstatt aus zunächst über Österreich, Spanien, Moskau, Afrika, England zurück nach Deutschland. Nach einer Pause führt die Tour nach Australien, Neuseeland, Nordamerika, Brasilien und nach Frankreich. In jedem Land treten Gruppen des SC Heroldstatt tanzend, hüpfend und turnend in Aktion, und das in tollen Kostümen. Jedes Kind hat bis zu vier Outfits – abgestimmt auf die bereisten Länder und Erlebnisse. 110 Akteure wirken in dem Musical mit: 86 Kinder der Rope Skipper und den Hip-Hop-Tänzer, 15 Fußballer und acht Aerobic-Damen. Die aufwändige Bühnen-Show ist am Samstag, 12. Dezember, um 16 Uhr in der Berghalle erneut zu sehen, der Einlass ist ab 15.30 Uhr.