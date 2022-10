Multivisionsshow als Liebeserklärung an die „Wilde Alb“

Rauschende Wasserfälle, spitze Felsen und tiefe Höhlen – über drei Jahre waren die Fotografinnen und Fotografen der Regionalgruppe Württemberg-Bayern der Gesellschaft für Naturfotografie auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter haben sie die Besonderheiten dieser Landschaft in atemberaubenden Aufnahmen festgehalten.

Eine Auswahl ihrer besten Bilder aus dem Fotoprojekt „Wilde Alb“ können am Donnerstag, 20. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Alenberghalle in Münsingen im Rahmen einer Multivisionsshow bestaunt werden. Veranstalter ist die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb zusammen mit der VHS Bad Urach-Münsingen. Die Multivisionsshow ist kostenfrei.