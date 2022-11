Münsinger Kino zeigt „Ach Egon“ mit Heinz Erhardt

Heinz Erhardt steht am kommenden Montag, 28. November, auf dem Spielplan des Tonfilm-Theaters am Alten Lager in Münsingen. Das Kino zeigt ab 19 Uhr „Ach Egon“. Heinz Erhardt soll die Zuschauer zum Lachen bringen. In der 1961 gedrehten Komödie geht es um einen Kinderarzt, der seiner neuen Frau verschwiegen hat, dass er aus einer früheren Ehe ein Kind hat. Als dieses Kind Kontakt zu ihm aufnehmen soll, wird es schwierig. Neben den Hauptdarstellern Heinz Erhardt, Corny Collins und Grethe Weiser sind auch drei Schimpansen im Einsatz. Zum Film bietet das Kino Maultaschen in der Brühe einer regionalen Metzgerei an, die Besucher aber unter 0163/4973785 vorbestellen müssen.