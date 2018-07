Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 22 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Sturz auf der B465 im Bereich der Seeburger Steige bei Münsingen zugezogen.

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 20.15 Uhr mit seiner Suzuki von Münsingen in Richtung Seeburg unterwegs. Vermutlich als Folge eines Fahrfehlers, aber wohl nicht aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, stürzte der 22-Jährige ausgangs einer Linkskurve und rutschte im weiteren Verlauf von der Fahrbahn.

Der Fahranfänger musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde von Polizeibeamten geregelt.