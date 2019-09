Motorradfahrer bei Unfall auf B465 schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Unfall auf der Seeburger Steige (B465) ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Der 25-Jähriger war gegen 17.50 Uhr mit seiner Maschine in Richtung Bad Urach unterwegs und kam wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer S-Kurve alleinbeteiligt zu Fall. Anschließend rutschte der Gestürzte nach rechts in den Grünstreifen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden am Kraftrad beläuft sich auf zirka 3000 Euro.

