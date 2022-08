Montag ist im Tonfilm-Theater wieder Kinotag

Im Tonfilm-Theater Münsingen ist ab 22. August wieder Montag der Kino-Tag. Als neues Angebot gibt es, wie das Kino mitteilt, eine Jahreskarte, die seit diesem Monat zu haben ist.

Die Jahres-Kinokarte könne man für sich selbst erwerben oder verschenken, heißt es in der Mitteilung des Tonfilm-Theaters. Zwölf Monate Kino gebe es mit de3r Jahreskarte fürzehn Euro im Monat. Die Jahreskarte ist im Kino erhältlich. Was die Preise für die Kinovorstellungen betrifft, sei man dazu gezwungen, „in der kommenden Zeit unsere Preise anzupassen“, so das Kino.

Von 22. August an laufen im Tonfilm-Theater Münsingen montags Filmklassiker, Reservierungen für die Vorstellung am 22. August, 16 Uhr, sind unter der Telefonnummer 0163/4973785 möglich. Gezeigt wird an diesem Tag „Dick & Doof hinter Schloss und Riegel“. Die lustige Spielfilm-Komödie des besten Komiker-Duos aller Zeiten stammt aus dem Jahr 1931 und hat eine Laufzeit von 56 Minuten. Stan und Olli werden beim illegalen Bierbrauen erwischt und landen im Kittchen. Sie fliehen und verstecken sich auf einer Baumwollplantage. Die Liebe verrät sie dann aber. (Altersfreigabe: 6 Jahre).

Anschließend ab 19 Uhr werden am 22. August zwei Folgen der wohl bekanntesten Western-Serie aller Zeiten gezeigt: „Bonanza“. Ob Ben Cartwright, Hoss, Adam oder Little Joe, wie die vier Hauptfiguren heißen, sie alle wurden zu TV-Kultstars. Gespielt von Lorne Greene, Dan Blocker, Pernell Roberts und Michael Landon waren sie die Helden mehrerer Generationen.

Weil die Serie so erfolgreich war, kamen 430 Folgen zusammen. Im Tonfilm-Theater werden nun einige Teile in einer Serie gezeigt. Viele andere bekannte Schauspieler spielten über die Jahre hinweg auch mit. Als zusätzliches Angebot gibt es zum Film einen warmen Imbiss. Je nach Wetter und Andrang entweder Western-Eintopf oder Bockwürste mit Dinkelbrot. Einen Cowboy-Whisky aus dem Eichenfass gibt einen besonderen Flair, damit man sich im Wohnzimmer der Ponderosa fühlt. Anmeldung unter 0163/49 737 85.

In den folgenden Wochen (neben montags auch samstags) sind im Tonfilm-Theater folgende Filme geplant: am 27. August „Das historische Alte Lager Münsingen“ (18 Uhr) und „Verdammt in alle Ewigkeit“ (19 Uhr), am 29. August „Dumbo“ (16 Uhr) und „La Dolce Vita“ (19 Uhr, italienischer Abend), am 5. September „Dick & Doof – Die Stierkämpfer“ (16 Uhr) und „Es geschah am hellichten Tag“ mit Heinz Rühmann (19 Uhr), am 10. September „Doktor Schiwago“ (19 Uhr).