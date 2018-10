Mobil im Alter: Sogar aus Stuttgart kommt ein Teilnehmer

Der Heroldstatter Arbeitskreis für Senioren „Mitbürger engagieren sich“ hat am Samstag zum zwölften Mal ein Mobilitätstraining veranstaltet. Durch dieses Training sollen ältere Autofahrer fit am Steuer bleiben. Der Tageskurs am Samstag war zweigeteilt: Einem praktischen Teil mit Fahrübungen am Parkplatz vor Rathaus und Berghalle folgte ein theoretischer in den Räumen der Fahrschule Axel Graser.

Fünf der neun Teilnehmer an dem jüngsten Mobilitätstraining kamen aus Heroldstatt, zwei aus Laichingen, einer aus Westerheim und einer sogar aus Stuttgart. Erstmals habe ein Gast aus der Landeshauptstadt an dem Kurs teilgenommen, informierte Patrick Thielsch vom Arbeitskreis für Senioren „Mitbürger engagieren sich“, der diesen organisierte und auch dafür sorgte, dass die „Fahrschüler“ ein gutes Mittagessen bekamen. Der älteste Teilnehmer bei der zwölften Auflage des Trainings war Günter Leimbach mit 84 Jahren. Als 500. Besucherin in diesem Jahr bei den Veranstaltungen des Arbeitskreises konnte der Vorsitzende Patrick Thielsch Ruth Fanta aus Herolstatt begrüßen.

Das Mobilitätstraining unterstützte einmal mehr die Ehinger Verkehrswacht um Karl-Josef Enz, der eine allgemeine Einführung gab und die Autofahrer bei den fahrtechnischen Übungen mit Ein- und Ausparken, Slalom- und Rückwärtsfahren betreute. Karl-Josef Enz übte mit seinen Schützlingen auch das Wenden auf engstem Raum und das Gefahrenbremsen bei 30 Stundenkilometern. Doch bevor die Teilnehmer mit ihrem Übungsprogramm loslegten, machte der Leiter der Ehinger Verkehrswacht deutlich: zuerst die richtige Sitzposition, den Spiegel und das Lenkrad einstellen und nie das Anlegen des Gurtes vergessen. „Das Auto ist ein wichtiges Handwerkzeug. Das muss man gut beherrschen“, erklärt Karl-Josef Enz. Gerade im ländlichen Gebiet seien ältere Menschen nach wie vor auf das Auto angewiesen.

Patrick Thielsch konnte bei dem jüngsten Mobilitätstraining wieder auf die Unterstützung der Ehinger Verkehrswacht und der Fahrschule Axel Graser zurückgreifen, aber auch auf Optik Mayer und Hörgeräte Langer aus Laichingen und Blaubeuren, die auf Wunsch die Sehkraft überprüften, beziehungsweise das Gehör der Senioren testeten. Henrik Gäble von Hörgeräte Langer aus Laichingen machte deutlich, wie wichtig gute Ohren gerade im Straßenverkehr seien. Axel Graser machte allgemeine Ausführungen zum Verkehrsrecht und stellte die neuen und geänderten Verkehrszeichen vor. Gerne beantwortete er auch Fragen der Teilnehmer.

„Es geht darum, dass ältere Menschen am Steuer mobil bleiben und sicher im Straßenverkehr zurecht kommen“, unterstrich Patrick Thielsch zu Sinn und Zweck des Mobilitätstrainings. Am vergangenen Samstag stand ihm beim Arbeitseinsatz Gunter Pantel vom Arbeitskreis helfend zur Seite. Es galt auch, den Parkplatz bei der Berghalle für die Trainingszeit am Samstagvormittag mit Schranken abzusperren.