Steinhügel, Schlammloch, Schaumtunnel: Dieser Geländelauf hat es in sich

Ab in und durch den Schlamm, hoch hinaus auf der Hangelleiter und rein ins Spinnennetz: Der spektakuläre Geländelauf rund um Heroldstatt ist eine extreme Herausforderung und ein Kampf vor allem mit der körperlichen, aber auch seelischen Verfassung. Passend dazu heißt der Hindernis-Geländelauf „X-Treme Battle“. Seit fast zehn Jahren ist er Bestandteil im Sportkalender der Region, erwartet werden auch in diesem Jahr auf der Laichinger Alb wieder Läufer aus ganz Süddeutschland.

Für Florian Beinlich, der der Cheforganisator der besonderen Veranstaltung ist, kündigt im Namen des Veranstalters Sportclub Heroldstatt (SCH) wieder Großes an. Auch in der siebten Auflage soll wieder vieles für die Teilnehmer geboten werden. Aktuell gibt es noch Plätze, eine Anmeldung über die Homepage (x-tremebattle.de) lohnt sich.

Ganz Heroldstatt auf den Beinen

Ziel und Start des mehr als 14 Kilometer langen Rundlaufs ist wie immer das Sontheimer Sportheim, wo es auch wieder Essens- und Getränke-Stände geben soll. Jedenfalls ist am 16. Juli ab 15 Uhr wieder das ganze Dorf auf den Beinen. Auch dieses Jahr gibt es beim Heroldstatter „X-Treme Battle“ wieder spannende Hindernisse als sportliche Herausforderung, die vor allem von örtlichen Handwerkern, Firmen und Vereinen gestellt werden. An den Streckenposten und bei der Verpflegung sind darüber hinaus viele Ehrenamtliche im Einsatz.

Der Spaß steht wieder an oberster Stelle. Dicht gefolgt vom Durchhalten und dem Gemeinschaftsgefühl. Der Lauf ist offen für alle Altersgruppen ab 18 Jahren. Viele Läufer überwinden die Strecke in Teams und helfen sich gegenseitig, wenn die Hindernisse für den einen oder anderen Teilnehmer zu anspruchsvoll sind.

Auch das Kids Battle findet statt

Das X-Treme-Battle am Samstag ist Bestandteil des umfassenden Programms der Sportwoche. Während dieser Tage werden von Donnerstag, 14. Juil, bis Sonntag, 17. Juli, zahlreiche Veranstaltungen und sportliche Attraktionen angeboten. So findet beispielsweise das Pokalschießen der Schützen, ein Verbandsrundenspiel der Tennisabteilung sowie ein Testspiel der aktiven Fußballmannschaft statt. Highlight wird neben dem X-Treme-Battle auch der Kids Battle am Sonntag sein. Hier können die Kinder im Grundschulalter im verkleinerten Parcours gegeneinander antreten. Ebenso findet am Sonntag der Allianz Cup im Jugendfußball statt.