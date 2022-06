Mit den Heroldstatter Landfrauen am 6. Juli ins beschauliche Rothenburg ob der Tauber

Der Jahresausflug der Heroldstatter Landfrauen am Mittwoch, 6. Juli, hat Rothenburg ob der Tauber zum Ziel. Der Bus in Heroldstatt startet um 6.30 Uhr in die ehemalige mittelfränkische Reichsstadt, wie der Veranstalter mitteilt.

Erster Programmpunkt ist eine Führung in der Keramikmanufaktur Leyk in Rothenburg. Dort werden die berühmten Leyk-Lichthäuser hergestellt, auch historische Nachbildungen wie etwa das Schiefe Haus von Ulm. Bis zum Mittagessen um12.15 Uhr im Hotel Rappen in bleibt Zeit für individuelle Betätigungen. Um 14 Uhr werden die Besucherinnen und Besucher von Stadtführerinnen abgeholt, um in zwei Gruppen Rothenburg zu erkunden. Die Stadtführung dauert etwa 90 Minuten, danach besteht erneut Zeit zum Verweilen. Um 17.30 Uhr beginnt die Rückfahrt mit der Rückkehr gegen 20 Uhr in Heroldstatt.

Die Kosten des Tagesausflugs belaufen sich auf 32 Euro pro Person. Inbegriffen ist die Fahrt mit dem Bus, die Werkführung bei Leyk, die Stadtführung und Sekt und Butterbrezeln auf der Hinfahrt. Der Betrag wird im Bus eingesammelt, das Mittagessen ist nicht im Preis enthalten. Nähere Auskünfte erteilt Frau Schrems-Kiefer per E-Mail unter schrems-kiefer@t-online.de oder unter der Mobilnummer 0152 / 37 76 87 46. Dort ist auch die Anmeldung zum Ausflug möglich.