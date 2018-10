Millionenprojekt: Heroldstatter Grundschule wird umgebaut

Dem Ortstermin folgte ein Grundsatzbeschluss: Der Heroldstatter Gemeinderat hat sich einstimmig für die Generalsanierung der Grundschule ausgesprochen. Dreigegliedert ist der einhellig gefasste Beschluss: Er sieht den Ausbau der Betreuung vor, ferner den Umbau des Schulgebäudes in eine reine Grundschule sowie eine Neugestaltung im Außenbereich was die Zugangsbereiche zur Schülerbetreuung und zur neuen Aula angeht.

Bei dem Ortstermin in der Schule erläuterten Architekt Volker Pfeiffer und einige Facheiningenieure die Vorhaben und Planungen. Die Kosten der Generalsanierung sind mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt, wobei die Gemeinde Heroldstatt rund 600 000 Euro – also etwa die Hälfte – an Zuschüssen erhält. An dem gesteckten Kostenrahmen soll festgehalten werden, betonten der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß und Kämmerer Werner Zimmermann.

Ziel der Umbaumaßnahmen an der Grundschule Heroldstatt ist, eine optimale Betreuung für die Schüler zu schaffen.“

„Die Schule ist uns wichtig. Wir verlieren sie nicht aus dem Blick, auch wenn die Hauptschule weggefallen ist. Wir wollen ein modernes, zeitgemäßes und funktionales Gebäude“, betonte Weberruß bei der Zusammenkunft des Heroldstatter Gemeinderats in der Schule. Zu dem Ortstermin konnte er begrüßen Rektorin Daniela Weigel-Manz, die Lehrerinnen Veronika Maier und Julika Oesterle, den Elternbeiratsvorsitzenden Enrico Naujok sowie Jutta Wagner, die Betreuerin der Grundschüler seit einigen Jahren. Die Sitzung verfolgt hat auch der neu gewählte Bürgermeister der Gemeinde, Michael Weber. Teil der Generalsanierung ist auch ein brandschutztechnisches Konzept und ein behindertengerechter Zugang in das Erd- wie Obergeschoss. Der barrierefreie Zugang ins Obergeschoss soll jetzt über einen Aufzug erfolgen und nicht wie ursprünglich vorgesehen über eine Brücke oder Rampe von der Nordseite her.

Räume der Schulküche werden aufgegeben

Bei der Ausbauplanung für die Heroldstatter Schule wird von einer zweizügigen Grundschule ausgegangen, auch wenn die derzeitige Schülerzahl auf eine eineinhalbzügige Grundschule ausgerichtet ist. Mit ihrem Grundsatzbeschluss haben sich die Heroldstatter Ratsmitglieder nun endgültig festgelegt, dass die Räume der Schulküche aufgegeben werden und künftig als Fachräume für die Betreuung der Grundschüler verwendet werden. Der bisherige Bewegungsraum wird in eine Aula umgewandelt, in der dann die Veranstaltungen und Elternabende stattfinden können und die gleichzeitig als Mensa dient. „Ziel der Umbaumaßnahmen an der Grundschule Heroldstatt ist, eine optimale Betreuung für die Schüler zu schaffen. Insbesondere soll ein Veranstaltungsraum geschaffen werden“, so Weberruß.

Weberruß ging nochmals kurz auf die die Umbauplanungen ein, die bis in den Oktober 2015 zurückreichen, als sich der Gemeinderat für die Umgestaltung ausgesprochen hat und das Architekturbüro Volker Pfeiffer aus Nürtingen mit einem Vorentwurf beauftragte. Dieser sei im Laufe der Zeit überarbeitet und aktualisiert werden, um auch an Zuschüsse aus dem Sonderprogramm für Schulsanierungen des Bundes zukommen, erinnerte Weberruß. Dies sei erfolgreich geschehen, denn die Gemeinde Heroldstatt erhalte 395 000 Euro aus diesem Bundesförderprogramm zu Verbesserung der Schulstruktur in finanzschwachen Gemeinden und ferner 200 000 Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes. Die Finanzierung sei gesichert, so Weberruß und Kämmerer Zimmermann: Eine Million Euro seien im Gemeindehaushalt für 2017 eingesetzt, 200 000 Euro in dem von 2018.

Bereiche in sich abgeschlossen

Wichtig bei den Planungen war, den Grundschulbereich (vor allem im Westteil und im Obergeschoss des Schulgebäudes) von dem Betreuungsteil (im Osten des Gebäudes) zu trennen. „Beide Bereiche sollen in sich abgeschlossen sein“, erklärte Weberruß. Der nun gefasste Grundsatzbeschluss bedeute noch nicht, dass die Handwerker gleich anrücken. Jetzt gehe es an die Detailplanung und die Fertigung eines Baugesuchs, mit dem Architekt Volker Pfeiffer beauftragt wurde.

Die Bauarbeiten würden wohl Mitte 2019 ausgeschrieben und im Herbst 2019 vergeben, so dass frühestens Ende 2019 oder eher Anfang 2020 die Generalsanierung der Schule starten könne. „Eine gewissen Beeinträchtigung des Unterrichts während der Bauphase können wir nicht ausschließen. Natürlich versuchen wir, die Störungen so gering wie möglich zu halten“, so Weberruß.

