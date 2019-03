Michael Weber sieht Internet-Treff als „unverzichtbare Einrichtung“

„Als wertvolle, ja sogar unverzichtbare Einrichtung“ hat Bürgermeister Michael Weber den Senioren-Internet-Treff von Heroldstatt bezeichnet, als er unlängst die Senioren bei einem Schulungsnachmittag in der Seniorenbegegnungsstätte besuchte. Der Treff sei eine „ganz wichtige und sehr sinnvolle Einrichtung, da gerade im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung die älteren Menschen von der Medienwelt und vom Internet nicht abgehängt werden sollten.“ Im Gegenteil: Sie sollen und müssen an den neuen Informations- und Kommunikationsprozessen teilnehmen können, betonte Weber.

Er dankte dem Organisator und Leiter des Senioren-Internet-Treffs Rolf-Peter König sowie den betreuenden Lehrmeistern, die jeden Mittwochnachmittag die älteren Menschen am Computer schulen und ihnen den Zugang in die große weite Welt des Internets ermöglichen. Er lobte ihren Einsatz und ihr Engagement. Die Lehrkräfte sind Hans Schönleber, Johannes Mär, Gert Heyer, Jochen Burri und Karl Sautter sowie neuerdings auch Udo Besenreuther. Auch Realschüler aus Laichingen schauen öfters als Lehrende vorbei. Seit sieben Jahren gibt es in Heroldstatt den Senioren-Internet-Treff unter der Leitung von Rolf-Peter König. Rund 25 Senioren sind für die Kurse angemeldet, im Schnitt zwischen zehn und 15 nehmen mittwochs am Unterricht teil.

Anfangs wurden die „Schüler“ je nach Kenntnisstand als Einsteiger oder Anwender geschult, mittlerweile gibt es nur noch eine Gruppe. In den Anfangsjahren fanden die Kurse im Computerraum der Schule statt, seit einigen Jahren in der Seniorenbegegnungsstätte. „Ziel des Projekts ist es, ältere Menschen an Computer und Internet heranzuführen und bisweilen vorhandene Hemmschwellen zu dem Medium zu überwinden“, erklärte Projektleiter Rolf-Peter König. Ziel sei es, „das Internet ins flache Land auch zu älteren Menschen zu tragen.“