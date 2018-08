Mentalmagier mit „Show der Unmöglichkeiten“

Ein eigenes Kulturangebot ist für eine kleine Gemeinde wie Heroldstatt eine reife Leistung. Triebkraft ist die Gemeindebücherei Heroldstatt, die auch dieses Jahr wieder mit spannenden Ideen für alle Altersgruppen punktet. Für Kinder gibt es Autorenlesungen und Märchenstunden, ein Kindertheater und ein Adventskonzert. Höhepunkt für die Erwachsenen ist Andy Häussler, ein Meister der Mentalmagie.

Der Kulturherbst in Heroldstatt lockt mit einer „Show der Unmöglichkeiten“. „Mentalmagier“ Andy Häussler will am Samstag, 27. Oktober um 20 Uhr in der Berghalle Heroldstatt sein Publikum zum Staunen bringen, eingeladen von der Gemeindebücherei in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Sontheim. Der Mentalmagier ist ein Meister der Suggestion: Zuschauer fühlen Dinge, die es nicht gibt, hören Stimmen, wo keine sind, und sehen etwas, wo nichts zu sehen ist.

Häussler liest in den Gedanken seiner Zuschauer wie in einem offenen Buch, findet Sternzeichen und Geburtstage heraus. Sogar Geheimnummern bleiben vor ihm nicht verborgen. Er weiß Namen von Personen oder Ereignissen, an die seine Zuschauer denken - und wie sie gleich handeln werden. Außerdem ist er auch mathematisch begabt und zieht schneller Wurzeln als der Computer, weiß den Wochentag zu jedem Datum und löst Sudoku-Rätsel blitzschnell im Kopf.

Unglaubliche Experimente

Zwischen seinen unglaublichen Experimenten plaudert Andy Häussler über spannende Phänomene. Er erzählt von Zufällen, die keine sind, geht der Zahlenmystik auf den Grund und philosophiert über das Geheimnis der Zeit. Eintritt 17 Euro, Vorverkauf 15 Euro (Gemeindebücherei).

Startschuss für das Herbstprogramm ist der „Fredericktag“ am Donnerstag 18. Oktober, ab 9 Uhr in der Berghalle, wo bis zu 250 Kinder erwartet werden. Eingeladen sind alle Grundschüler und Kinderhauskinder. Das beliebte Mitmachtheater „Sturmvogel“, das schon mehrfach in Heroldstatt zu Gast war, will Kinder ab 4 Jahren mit seinem tierischen Mitmachtheater begeistern. Das Theater Sturmvogel ist ein professionelles, preisgekröntes Tournee-Theater, gegründet von den beiden Schauspielern Sandra Jankowski und Frank Klaffke. Das Duo hat eine eigene Form des interaktiven Kindertheaters entwickelt, die bei den Kindern sehr gut ankommt. Titel des Stücks: „Mein Freund Charlie.“ Dabei geht es um Themen wie Phantasie, Freundschaft und Tiere. Die kleine Kim ist ein bisschen einsam, hat Ärger in der Schule und mit den Nachbarskindern und ihr Papa ist dauernd im Stress. Deshalb erfindet sie sich einen unsichtbaren Freund – den Hund Charlie, der sie überall hin begleitet. Am Ende des Stücks steht dann ein echter Hund auf der Bühne.

Am Donnerstag, 22. November, um 19.30 Uhr gibt es einen Märchenabend für Erwachsene. Profi-Märchenerzählerin Dorothea Reutter fesselt mit ihren schauspielerischen Darstellungen nicht nur Kinder. Einmal im Jahr kommen bei ihrer Märchenstunde auch die Erwachsenen zum Zug. Das Spannende daran: Viele Märchen haben eine versteckte psychologische Botschaft, die entschlüsselt werden will – ein verlockendes Spiel mit Stimmungen, Symbolen und verschiedenen Charakteren. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Zum Jahresabschluss gibt es am Samstag, 15. Dezember um 14 Uhr in der Berghalle ein Advents-Kinderkonzert mit Kinderliedermacher Uwe Lal, der bereits mehrere CDs herausgebracht hat und mit etwa 130 Konzerte pro Jahr vor allem die kleinen Zuhörer begeistert.