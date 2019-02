Mehrkosten für Grundschul-Sanierung: Eltern wünschen inneren Zugang zu Toiletten

Ein innerer Zugang zum Toilettentrakt der Jungen und Mädchen an der Grundschule Heroldstatt soll geschaffen werden. Das wünschen sich zumindest Eltern und Lehrer. Mit den Anregungen der Elternschaft zum geplanten Umbau der Heroldstatter Grundschule hat sich der Schulbeirat am Montagabend in einer Sitzung im Rathaus befasst. Der mit der Planung beauftragte Architekt Volker Pfeiffer aus Nürtingen erläuterte zwei Möglichkeiten, wie die „innere Erschließung“ der WC-Anlage zu bewerkstelligen ist. Der Knackpunkt dabei: Es entstehen Mehrkosten von 80 000 beziehungsweise 100 000 Euro. Ob dem Wunsch der Eltern entsprochen wird, das wird letztendlich der Gemeinderat als höchstes Organ der Gemeinde entscheiden.

Was den Umbau und die Sanierung der Grundschule Heroldstatt angeht, so hatte der Gemeinderat im Oktober des vergangenen Jahres einen einstimmigen Grundsatzbeschluss gefasst und sich für die Generalsanierung der Grundschule ausgesprochen. Dreigegliedert ist der einhellig gefasste Beschluss: Er sieht den Ausbau der Betreuung vor, ferner den Umbau des Schulgebäudes in eine reine Grundschule sowie eine Neugestaltung im Außenbereich – was die Zugangsbereiche zur Schülerbetreuung und zur neuen Aula angeht. Die Kosten der Generalsanierung sind mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt, wobei die Gemeinde Heroldstatt rund 600 000 Euro – also etwa die Hälfte – an Zuschüssen erhält. An dem gesteckten Kostenrahmen soll festgehalten werden, das unterstrichen die Ratsmitglieder, als sie den Grundsatzbeschluss fassten.

Der Elternbeiratsvorsitzende Enrico Naujok erklärte das Anliegen der Elternschaft, warum die Toiletten von innen zugänglich gemacht und erschlossen werden sollen: Es gehe um die Sicherheit der Kinder vor Zugriffen und um die Absicherung und Rückversicherung der Lehrer. Ein Zugang von außen über den Pausenhof sei nicht mehr zeitgemäß. „Wir wollen die Kinder nicht mit Samthandschuhen anfassen. Wir wollen lediglich einen ganz normalen herkömmlichen inneren Zugang“, sagte Naujok. Rund 100 000 Euro Mehrkosten seien viel Geld, doch es gehe um die Sicherheit der Kinder. Ähnlich argumentierte auch Rektorin Daniela Weigel-Manz, die den Sicherheitsaspekt sah, da immer wieder Kinder während des Unterrichts allein zu den Toiletten gehen.

Zwei Varianten vorgestellt

Wie ein sicherer Zugang zu dem Toilettentrakt geschaffen werden kann, das zeigte Architekt Pfeiffer auf. Er sagte auch, warum mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen sei. „Der bauliche Aufwand ist gewaltig“, sagte Pfeiffer. Bei den bisherigen Vorhaben sei an einem Umbau der WC-Anlagen im Mittelteil des Schulgebäudes nicht gedacht, da diese bereits aufwändig saniert worden seien und in Ordnung seien. Ein Eingriff in eine gute Bausubstanz bleibe nicht aus.

Für die Grundschüler aus Heroldstatt wird das Schulgebäude saniert und neu gestaltet: Ein Unterrichts- und ein Betreuungstrakt sollen geschaffen werden. Änderungswünsche und Anregungen bei den Planungen hat die Elternschaft vorgebracht, mit denen sich am Montag der Schulbeirat im Sitzungssaal des Rathauses befasst hat.

Als erste Variante erläuterte Architekt Pfeiffer eine innere Erschließung vom Treppenhaus aus über die derzeitige Hausmeister-Loge. Ein Erschließungsflur zu den Toiletten der Schülerinnen und Schüler wird entlang der Nordseite im Mittelteil des Schulgebäudes angelegt und die bestehenden WC-Anlagen von der Nord- auf die Südseite verlegt, mit Folgen, wie Pfeiffer ausführte: Tragende Wände müssen durch Stahlträger ersetzt und Wände versetzt werden. Die Toiletten-Keramik ist auszutauschen und neue Fliesen sin dzu verlegen. Ein neuer Estrich und Verputz werden fällig, hinzukommen Sanitär- und Malerarbeiten sowie eine neue Haustechnik. Um ausreichend Flächen zu haben, müsse der angrenzende Werkraum von 80 auf etwa 60 Quadratmeter verkleinert werden. Der Architekt sprach von Mehrkosten von 100 000 Euro.

Wir wissen um das Anliegen von Eltern und Lehrer und werden es offen und transparent anpacken. Michael Weber, Heroldstatts Bürgermeister

Als zweite Variante brachte Pfeiffer eine Verglasung der Pausenhalle ins Spiel: Zwar außen, aber sicher und hinter einer Glaswand könnten die Kinder dann zu den Toiletten gelangen. Sicherheitsglas müsse verwendet werden und dieses auf einen festen Fundamentstreifen platziert werden. Der Boden entlang der Pausenhalle sei neu anzulegen. Auf teure Folgekosten verwies der Architekt: Der Bereich zwischen Glas- und Gebäudewand müsse be- und entlüftet und zudem beheizt werden. Hinzukomme eine teure Türschließung. Pfeiffer geht bei dieser Möglichkeit von Kosten von 80 000 Euro aus.

Der äußere Toilettenzugang an Schulen sei typisch für Schulbauten aus den 1960er-Jahren, meinte Architekt Pfeiffer. Das sei kein spezielles Heroldstatter Thema. Bei beiden Varianten werde auf die Lehrer-Toiletten bei der Hausmeister-Loge verzichtet und diese neben den Schüler-Toiletten geschaffen. Die Außenverglasung sei auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich, da nicht in die Bausubstanz eingegriffen werde. Der Elternbeiratsvorsitzende Naujoks favorisierte klar die innere Erschließung, da hier die Absicherung für die Lehrer besser ausfalle und die Glaswand schnell beschädigt und beschmiert sein könnte und häufig geputzt werden müsse.

Gemeinderat entscheidet

„Wir wissen um das Anliegen von Eltern und Lehrer und werden es offen und transparent anpacken“, erklärte Bürgermeister Michael Weber. Er bat Architekt Pfeiffer um eine detaillierte Kostenberechnung für beide Varianten und um Vorschläge, ob die Mehrkosten nicht anderweitig eingespart werden könnten. Denn an der gesteckten Obergrenze von 1,2 Millionen Euro für den Umbau der Grundschule Heroldstatt wolle man festhalten. Denn zu diesen Kosten würden noch welche für den Brandschutz hinzukommen.

Die Kosten für den Schulhausumbau seien auch im Gesamtpaket der Haushaltsberatungen mit anderen Vorhaben zu sehen, betonte Weber, und ferner: „Das Sagen hat letztendlich der Gemeinderat.“ Denn der Schulbeirat habe keine entscheidende Kompetenzen, er könne nur Wünsche und Anregungen vorbringen.