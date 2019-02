Mehr Attraktivität soll den ländlichen Raum stärken

Das Licht wird gedimmt, manche Besucher haben die Arme vor der Brust verschränkt, andere halten die Programmzettel fest in den Händen. Aufmerksam wird nach vorne geschaut und zugehört. Viele Daten, Fakten, Vorgänge, Aufgaben und Ziele werden benannt. Bei manchen Informationen nicken die Zuhörer, andere rufen ein Kopfschütteln hervor. Die Stimmungen als auch die Meinungen bei der Informationsveranstaltung zum geplanten interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks des Zweckverbands „Region Schwäbische Alb“ am Freitagabend sind geteilt. Doch alle der gut 500 Zuschauer in der Berghalle Heroldstatt eint das Interesse an Informationen und Austausch.

Das Programm scheint auf den ersten Blick starr, dennoch kommt nach dem Abschnitt „Information und Impulse“ Bewegung in die Veranstaltung. Beim Punkt „Dialog und Diskussion“ nutzen die Teilnehmer so genannte Marktstände, die Raum für Austausch, Fragen und auch Kritik bilden. Kleine gelbe, pink- und orangefarbene sowie grüne Zettel zieren große Leinwände. Im dritten und letzten Teil werden Ergebnisse daraus vorgestellt.

Der Einstieg: Was halten junge Menschen vom interkommunalen Gewerbegebiet und dem Bahnhof Merklingen? Ein Film zeigt die unterschiedlichsten Positionen. Kurze Wege, das Zuhause in der Region, Gemeinsamkeit mit Familie und Freunden, Heimatverbundenheit oder auch Karrierechancen stehen Erwartungen wie besseren Einkaufsmöglichkeiten, stärkerem Öffentlichen Personennahverkehr, einer guten Infrastruktur, Freizeit und schnellem Internet gegenüber. Das Fazit der Auszubildenden im Video: „Jedes Risiko birgt auch eine Chance.“

Die Aufklärung: Der Verbandsvorsitzende und Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) schaut in die Menge und lässt sich einen Augenblick Zeit, bevor er mit seinem Vortrag beginnt. Er zeigt auf: Das Ziel des Zweckverbandes ist, die Zukunftsfähigkeit der Region zu sichern. Er schaut auf die Entstehung der Kooperation zwischen den Kommunen (siehe Informationskasten), dann wartet er mit Zahlen auf. In den zwölf Mitgliedsgemeinden des Verbandes leben insgesamt 35 000 Menschen. Doch es gibt ein Problem, das Kaufmann einmal in der Binnenwanderung und weiterhin in der Überalterung fest macht.

Klar sei: Im Alter von 18 bis 25 Jahren ist eine starke Binnenwanderung von Gemeinden in Richtung Stadt zu erkennen. Der Grund: die Ausbildung. Danach folgt eine so genannte „Familien-Phase“, in der es manche wieder zurück in die Heimat zieht. So auch, wenn es um die Entscheidung um den „Ruhesitz“ geht. Ab 65 Jahren dreht sich das Bild wiederum. Pflege und Infrastruktur – in Städten – seien für Senioren wichtig.

Dem Verband gehe es um jene jungen Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren. Anliegen sei, mit der Attraktivität des ländlichen Raumes zu punkten, sich dabei nicht vor Städten verstecken zu müssen. Diese Attraktivität macht Kaufmann an mehreren Faktoren fest: eine gute Verkehrsanbindung (Autobahn 8), gute Wohnlandschaft, qualifizierte Arbeitsplätze, gute Nahversorgung (Einkauf, Ärzte), entsprechende Kinderbetreuung und Schulen oder auch die Freizeitgestaltung. Deswegen steht für den Verbandsvorsitzenden fest: Bahnhof und Gewerbegebiet helfen, damit die Attraktivität erhalten bleibt oder gar gesteigert werden kann. „Wir wollen keine Schlafstadt der Metropolen werden“, so Kaufmann.

Über den Tellerrand schauen: Die Entwicklung vor Ort muss sich einpassen – in jene im Land. So gibt es den Landesentwicklungsplan, für welchen das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg verantwortlich ist. In einer weiteren Stufe ist der Regionalplan angesiedelt. Im Fall der hiesigen Region ist der Regionalverband Donau-Iller involviert. Martin Samain zeigt den Zuhörern auf, inwieweit dieser mit den entsprechenden Flächennutzungsplänen, den Bebauungsplänen und den örtlichen Satzungen im Zusammenhang steht. „Wir haben ein Thema und suchen dafür einen bestimmten Standort aus Sicht des Landes aus. Wir geben Anregungen und Vorgaben“, so Samain. Seine Position zum interkommunalen Gewerbegebiet: „Es ist sicherlich sinnvoll, das Gebiet an einem Standort zu konzentrieren.“

Die Wahl des Standorts: Wie es zur Entscheidung für den gemeinsamen Standort für den Gewerbepark kam, führt Clemens Künster vom gleichnamigen Planungsbüro aus. Der Auftrag: eine Untersuchung der Gesamtfläche der zwölf Verbandsmitglieder mit Blick auf die Ausweisung eines entwicklungsfähigen Bereichs von insgesamt 50 Hektar. Die ursprüngliche Gesamtfläche umfasste insgesamt 33 000 Hektar – ohne jegliche voranzustellenden Ausschluss- und Begünstigungskriterien.

In einem ersten Schritt wurden naturschutzrechtliche Vorgaben berücksichtigt. Danach wurden alle planungsrechtlichen Restriktionen angeschaut. Der dritte Schritt umfasste die Untersuchung von Prüfkriterien und Prüfflächen. Anbindung an die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur, Vorgaben durch die Topographie, Konflikte mit Erholungsnahgebieten, Qualität des Landschaftsbildes: Nachdem die Summe aller Ausschlusskriterien erfasst war, stand fest, dass noch etwa 4000 Hektar übrig bleiben, woraus wiederum drei Standorte resultierten. Das erste Gebiet liegt zwischen Laichingen und Machtolsheim. Ein weiterer Standort wurde zwischen Merklingen und Nellingen – im westlichen Bereich – ausgemacht. Die dritte Fläche liegt der zweiten gegenüber. Favorisiert wurde die zweite Variante.

Wirtschaftliche Entwicklung im Pro und Contra: Beim Informationsabend ist Tobias Mehlich, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, dabei – und hat zunächst Lob im Gepäck: „Sie haben einen großen Prozess vor sich. Sie machen das kommunalpolitisch vorbildlich, gerade was die Bürgerbeteiligung angeht.“ Seiner Meinung nach ist diese früh angesiedelt. Die Meinung teilt so mancher Zuhörer nicht. Gerade die Gruppe „AktionLandSchafft“ – bestehend aus Merklinger und Nellinger Bürgern – bemängelt nicht nur das Gesamtvorhaben, sondern auch einen fehlenden Informationsfluss und Gesprächsmöglichkeiten mit Bürgermeistern (siehe Kasten). Bisherige Fakten sowie die Standortkonzeption wurden in öffentlichen Sitzungen – sowohl des Verbandes als auch der zwölf Mitgliedskommunen – behandelt.

Doch darum soll es bei Mehlich nicht gehen. Seine Analogie: Der Bahnhof Merklingen ist wie ein Stein, den man in einen Teich wirft, um Bewegung zu erreichen. Das Gewerbegebiet könne ein weiterer Stein sein. Bewegung könne Chancen und Risiken birgen. „Ein Gewerbepark wird Aufträge für das regionale Handwerk bringen“, ist sich Mehlich sicher. Aber es werde nicht nur „Schönes“ entstehen. Damit meint er eine mögliche Konkurrenz um Arbeitsplätze und zwischen Unternehmen. „Jede Münze hat zwei Seiten. Sie müssen entscheiden, ob Sie an das Vorhaben glauben und den Stein ins Wasser werfen.“