Matthias Erzberger, der Mann aus Buttenhausen

Der Todestag von Matthias Erzberger, der am 26. August 1921 bei Bad Griesbach im Schwarzwald ermordet wird, jährt sich zum 100. Mal. Zu dem bedeutenden Publizisten und Zentrum-Politiker hat Günter Randecker aus Dettingen/Erms eine dreiteilige Serie verfasst, in dem er die Leistungen des Mannes aus Buttenhausen im Lautertal würdigt. Staatssekretär Matthias Erzberger war es, der für Deutschland den Waffenstillstandsvertrag 1918 aushandelte. Zu Erzberger hatte Randecker, der frühere Archivar der Stadt Münsingen, eine Wanderausstellung mit dem Titel „Matthias Erzberger (1875 bis 1921) – Reichsminister in Deutschlands schwerster Zeit“, erstellt, die vor drei Jahren auch Laichingen in Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ im früheren Gasthaus Engel zu sehen war.

Wichtig für die Region

Randecker schreibt: Matthias Erzberger, der große Mann des deutschen Parlamentarismus, ermordet 1921 im Geburtsjahr von Sophie Scholl, kam 1875 als katholischer Schneidersohn in Buttenhausen im Lautertal auf die Welt. Seine Stationen: Volksschule im Heimatort auf der Schwäbischen Alb und in Bichishausen. Nach dem Saulgauer Lehrerseminar: Volksschullehrer in Marbach bei Herbertingen, dann Redakteur beim „Deutschen Volksblatt“ in Stuttgart sowie Arbeiter - und Handwerkersekretär im Volksverein für das katholische Deutschland. Von 1903 bis 1921 war Erzberger Reichstagsabgeordneter der katholischen Zentrumspartei für den oberschwäbischen Wahlkreis Biberach-Waldsee-Leutkirch-Wangen; als Staatssekretär: Als Politiker war er Unterzeichner des Waffenstillstandsvertrages vom 11. November 1918, Reichsfinanzminister und zeitweiliger Vizekanzler 1919/20.

Standardwerk verfasst

Matthias Erzberger war mit 27 Jahren als jüngster Abgeordneter gewählt worden. Er galt als „Benjamin des Reichstages“. Der Sohn der „rauen Alb“ hat auch in Ulm Spuren hinterlassen: Am 8. Dezember 1898 fand die Ulmer Regionalkonferenz für Süddeutschland statt mit dem Ziel der Gründung christlicher Gewerkschaften, bei der Erzberger der Hauptredner war. In seinem 1902 verfasstem Standardwerk „Die Säkularisation von Württemberg von 1802 bis 1810“ wird ausführlich der Verlust katholischer Kirchen- und Klostergüter, auch in Ulm und Oberschwaben, abgehandelt: „Der katholische Volksteil sieht in der Säkularisation nicht allein die Expropriation seiner Kirche, sondern auch die stete Mahnung: ,Halte, was du hast’...“

Waffenstillstandsvertrag, parlamentarische Demokratie, Versailler Friedensvertrag

Am 23. September 1917 sprach Matthias Erzberger als Initiator der Reichstags-Friedensresolution auf dem württembergischen Parteitag des Zentrums in Ulm über das Thema „Verständigungsfriede“. Die Berichte darüber unterlagen der militärischen Zensur. Erzbergers Unterschrift unter den Waffenstillstandsvertrag, sein Eintreten für die parlamentarische Demokratie, für die Annahme des Versailler Friedensvertrages und für die Durchsetzung der Reichsfinanzreform machten ihn zum bestgehassten Politiker seiner Zeit.

Der inzwischen 45-jährige Biberacher Reichstagsabgeordnete und Reichsfinanzminister a.D. Matthias Erzberger, wohnhaft in Berlin, weilte mit seiner Ehefrau Paula, geborene Eberhart (Kaufmannstochter aus Rottenburg), und der jüngsten, siebenjährigen Tochter Gabriele in der Zeit vom 9. Juli bis 8. August 1921 zur Kur im Jordanbad bei Biberach. Am 27. Juli 1921 hatte Erzberger in der Brauereigaststätte „Zum Grünen Baum“, dem „Vatikan von Biberach“, vor mehr als 100 Geistlichen eine Rede über kirchenpolitische Fragen gehalten.

„Aller Haß meiner Gegner macht mich nicht irre in der Überzeugung.“ Matthias Erzberger

Es war Erzberger, seiner Umgebung und auch der Polizei nicht unbekannt geblieben, dass der engagierte Politiker seit Wochen systematisch verfolgt wurde. Bereits am 26. Januar 1920 erfolgte ein Pistolenattentat durch den Gymnasiasten Oltwig von Hirschfeld, das Erzberger überlebte. Es war nicht der erste Attentatsversuch: „Aller Haß meiner Gegner macht mich nicht irre in der Überzeugung“, so schrieb Erzberger in seinem im Jordanbad verfassten Buch „Erlebnisse im Weltkrieg“, dass 1919 nur die Annahme des Friedensvertrages „der Weg der Rettung des deutschen Volkes war.“

Auch die Reichsregierung bangte um Erzbergers Leben und ließ ihn durch zuverlässige Leute bewachen. Deutschnationale Gegner machten Erzberger den Vorwurf, dass er sich ständig von zwei Geheimpolizisten begleiten ließ, was hohe Kosten verursache. Sofort bat Erzberger um die Einstellung dieser Begleitung. Als ihm dann angeraten wurde (wie es der SPD-Politiker Philipp Scheidemann tat), das Schießen zu erlernen, lehnte Erzberger dies ab: „Ich will nicht schießen lernen, um zu töten!“

Am 8. August 1921 verließ Erzberger das Jordanbad zusammen mit Paula und Gabriele Erzberger sowie seinem persönlichen Freund Dr. Josef Hammer, der darüber notierte: „In Aulendorf benützten wir einen Aufenthalt, um die dortige Pfarrkirche zu besichtigen, und Erzberger zeigte uns eine im Chor der Kirche hängende Abbildung: das Schweißtuch der Veronika mit dem blutüberströmten Antlitz Christi, das ihm, wie er sagte, von jeher tief zu Herzen gegangen sei. Auffallenderweise kehrte er noch zweimal zu dem Bilde zurück, wie wenn er sich davon nicht trennen könnte...“