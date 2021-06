Manuel Hagel bei 1A Autenrieth Kunststofftechnik zu Besuch

Ein Mann ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in die Donau gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort musste er intubiert werden. Laut Polizei war der Zustand des Mannes am Abend noch kritisch.

Der Mann kam wohl an der steilen Böschung entlang der Weimarstraße auf Höhe des Stadtgartens zu Fall. Wie der Sturz genau passiert ist, ist noch unklar. Der Mann könnte aber noch einmal Glück gehabt haben, denn Helfer waren schnell zur Stelle.