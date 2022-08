Live Musik mit der Kehmerles Band

Eine weitere Open-Air-Musikveranstaltung bei der Sontheimer Höhle ist für Samstag, 10. September, geplant. An diesem Abend der zu Ende gehenden Sommersaison bittet die Kehmerles Band zum Konzert unter freiem Himmel. Das Repertoire der Gruppe beinhaltet Coversongs aus der Rock- und Popmusik der vergangenen Jahrzehnte, bis in die sechziger Jahre zurück. Auch deutschsprachige Nummern sind dabei. Gespielt wird einfach, was den Bandmitgliedern gut gefällt, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Für die sechsköpfige Band ist es sozusagen ein Heimspiel, denn die Gruppe hat ihre Wurzeln in Heroldstatt. Das Konzert beginnt um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.