Lichterprozessionen zu Mariä Lichtmess

Feierliche Gottesdienste zu Mariä Lichtmess (Festtag am 2. Februar) haben in der vergangenen Woche bei den katholischen Kirchengemeinden Westerheim stattgefunden. Zu der Lichtmessfeier gehören Lichterprozessionen und die Kinder waren eingeladen, mit brennenden Kerzen in einer Lichterprozession zu ziehen: am Donnerstag in der Christkönigskirche in Westerheim und am Freitag in der Kirche Mutter Maria in Ennabeuren (Bild). Insbesondere waren die Kommunionkinder zu der Lichterprozession geladen. Ganz im Zeichen des Lichts, das Jesus Christus mit seiner Geburt und Menschwerdung in die Welt gebracht habe, so Pfarrer Karl Enderle, standen die Gottesdienste. Er weihte noch Kerzen für die Kirchen und auch den Hausgebrauch. An Mariä Lichtmess endet für die Kirchen die Weihnachtszeit. Mariä Lichtmess war bis 1912 ein offizieller katholischer Feiertag.