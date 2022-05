Lesical mit Sascha Gutzeit in Heroldstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer Lesereise und auf Einladung des RP Tübingen, Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen war am Montag, 9. Mai der Krimiautor, Schauspieler, Komödiant und Sänger Sascha Gutzeit zur Gast in der Bücherei Heroldstatt. Für die Kinder der 2. und 3. Klasse erzählte er aus einem seiner 6-bändigen Kinderkrimireihe „Detektivspinne Luise“ und spielte sich in die Herzen der Kinder. Sascha Gutzeit liest nicht nur vor, sondern nimmt die Kinder mit hinein in die Geschichte und forderte sie zum Mitsingen auf, was er ihnen nicht zwei mal sagen musste. Zum Inhalt: Die kleine Spinne Luise lebt in Opa Huberts Gartenhaus und freut sich jeden Tag auf neue Abenteuer, die sie mit ihren Freunden, der Kakerlake Karl-Heinz, dem alten Falter Walter und Hund Knuffi erlebt. Eines Tages wird es ernst, denn Opa Huberts wertvolle Rosen werden gestohlen. Er ist untröstlich und so verzweifelt, dass er sogar seinen Neffen, Willi Wabbelwutz, der sich Privatdetektiv schimpft, um Hilfe bittet. Luise aber sieht sofort, dass sie mit ihrem detektivischen Spürsinn gefragt ist und mobilisiert ihre Freunde ... Eine spannende Reise durch Opa Huberts großen Garten beginnt und schnell muss man einsehen, dass nicht immer alles so ist, wie es zunächst scheint. Mit seinen genialen komödiantischen Einlagen hatte er die Lacher auf seiner Seite. Zum Schluss beantwortete er noch viele Fragen der Kinder, die sichtlich zufrieden waren mit der etwas anderen Unterrichtsstunde.