Wie Lebensmittel entstehen haben kürzlich die Vierstklässler der Heroldstatter Grund- und Werkrealschule erfahren. Sie verbrachten vier Tage auf einem Bauernhof, sammelten Eier ein und bereiteten ihre eigenen Nudeln zu.

Mit Klassenlehrerin Larissa Schmidt und Religionslehrerin Barbara Riek ging es in der vergangenen Woche auf den Ferlhof in Hilgertshausen bei Dachau. Nach ihrer Ankunft bekam die Klasse von Erika, der Bäuerin des Ferlhofes, eine Einweisung in das Gästehaus und die Hofregeln. „Die Schlafzimmer und der große Gemeinschaftsraum mit Galerie haben allen sehr gut gefallen“, schreibt Lehrerin Larissa Schmidt in dem Erlebnisbericht.

Nachdem die Kinder und ihre Lehrerinnen Zeit hatten, die Betten zu überziehen, das Gepäck zu verstauen und ihre Umgebung zu erkunden, ging es erst einmal zu Mittag gegessen. Danach zeigte die freiwillige Helferin Theresa den Bauernhof mit all seinen Hühnern, Hasen, Eseln, Schafen, Kühen, Enten und dem Schwein Hansi. Am Nachmittag lernte die Klasse einiges über Hühner.

Dann durften sie selbst loslegen und ihre eigenen Spaghetti für das Abendessen herstellen. Diese wurden 19 Meter lang, „reichten aber leider nicht um den Ferlhof-Rekord von 63 Metern zu brechen“, schreibt Larissa Schmidt weiter. Bevor die Kinder Zeit zur freien Verfügung hatten, mussten sie noch die Kühe mit Heu, Silage und Wasser versorgen. Dabei entdeckten sie, dass eine Kuh zu kalben begann und konnten diesen Vorgang mit eigenen Augen bestaunen.

Transport mit Go-Kart

Mit der Arbeit auf einem Bauernhof ging es auch am nächsten Tag weiter: In zwei Gruppen aufgeteilt sammelten die Viertklässler aus den Hühnerställen mehr als 1000 Eier ein. Diese brachten sie mit Go-Karts zur Packstelle. In der Küche bereiteten die Mädchen und Jungen ihre Frühstückssemmeln vor und formten für das Mittagessen Pizzen. Nachmittags öffnete die Töpferwerkstatt und die Klasse konnte kreativ werden. „Die getöpferten Gegenstände waren wahre Wunderwerke“, findet Larissa Schmidt in ihrem Bericht. Eine Nachtwanderung auf dem Kunstpfad des Ferlhofs sei die Krönung des Abends gewesen.

Mit dem Stalldienst begann der nächste Tag in aller Frühe bei den Kühen und Streicheltieren. Nach dem Frühstück sortierten die Kinder die gesammelten Eier vom Vortag sorgfältig der Größe nach. Dabei erfuhren die Viertklässler aus Heroldstatt alles Wissenswerte über die Bedeutung und Notwendigkeit der Stempel auf den Eiern. Nach getaner Arbeit stürmten die Kinder in die Garage zu den Go-Karts, um am Stall vorbei über den Hof zu brettern. „Der Spaß war unbeschreiblich“, schreibt Larissa Schmidt weiter. Nach einer rasanten Bulldogfahrt, bei der die Heroldstatter ans Steuer durften, und einem Abendessen stand der Abendspaziergang an.

Aufbruchstimmung herrschte dann am letzten Tag auf dem Ferlhof. Nachdem alles Sachen gepackt wurden, traten die Viertklässler und ihre Lehrerin die Heimreise an.

Ziel des Ausflugs auf den Bauernhof war es, den Kindern den Alltag auf einem Bauernhof nahezubringen und den Blick auf die Natur zu richten. Die Kinder sollen sehen, was auf einem Hof passiert und welche Arbeiten anstehen. Sobald die Kinder bei der Stallarbeit mit Heu und Stroh zu tun haben, es fühlen und riechen, vergessen sie den Unterschied nicht mehr, teilt der Ferlhof mit.