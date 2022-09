Landfrauen laden zum Line-Dance-Kurs

Der Landfrauenverband Reutlingen lädt in Kooperation mit der Tanzschule Petra Paust zum Line-Dance-Kurs ein. Die Kursteilnehmer lernen nicht nur Schrittkombinationen, sondern trainieren auch Konzentration und Koordination. Somit ist Line-Dance laut Veranstalter nicht nur etwas für die körperliche Fitness, sondern fordert auch das Gehirn. Der Kurs beginnt am 28. September (acht Termine) um 20 Uhr in der Tanzschule Petra Paust, Dottinger Straße 89, Münsingen. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 78 Euro (Mitglieder 72 Euro). Anmeldungen sind möglich bis zum 23. September beim LFV unter der Rufnummer 07381 / 93890 oder per E-Mail Kornelia.Rehm@lbv-bw.