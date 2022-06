Kutschfahrten in den Schulferien

Ferienzeit ist Rosszeit: Die Veranstalter von Rossnatour bieten sowohl in den Pfingst- als auch in den Sommerferien Kutschfahrten durchs Gemeindegebiet an. Ihr Versprechen: Teilnehmer lernen Münsingen aus einer völlig neuen Perspektive kennen und können die Schwäbische Alb im entspannten Pferdetempo genießen. Die erfahrenen Kutscher führen die Gäste auf der rund einstündigen Fahrt vom Hofgut Hopfenburg vorbei am Naturreservat Beutenlay zu den Windrädern und dem Alenberg. Bis zu zwölf Personen pro Termin können mitfahren. Nächster Termin ist Donnerstag, der 16. Juni. Treffpunkt: Hofgut Hopfenburg, Fahrt 1: 17.30 bis 18.30 Uhr, Fahrt 2: 18.40 bis– 19.40 Uhr. Erwachsene bezahlen 20 Euro, für Kinder bis 15 Jahre kostet die Fahrt 15 Euro. Anmeldung bis spätestens einen Tag vor geplanter Kutschfahrt. Telefon: 07333 / 953 95 18, E-Mail: info@rossnatour.de