Kurt Timm ist neuer Abteilungsleiter

Einen wichtigen Tagesordnungspunkt bei der Versammlung der Tennisabteilung im SC Heroldstatt haben Wahlen gebildet: Abteilungsleiter Karl Ogger stellte sich, wie schon angekündigt, nicht mehr zur Wahl, was von der gesamten Abteilung sehr bedauert wurde. Auch die Posten des Schriftführers und des Jugendwarts mussten neu besetzt werden. Bei den Wahlen sind die Anwesenden allesamt dem Vorschlag des Ausschusses gefolgt, alle Wahlen fielen einstimmig aus.

Kurt Timm, bisher stellvertretender Tennis-Abteilungsleiter, übernimmt kommissarisch für ein Jahr das Amt des Abteilungsleiters und zugleich für zwei Jahre den Posten des stellvertretenden Abteilungsleiter. Ingrid Ensle wurde neue Schriftführerin und der Posten des Jugendwarts wird zukünftig in der Dreierkombination von Sandra Peters, Julia Füllemann und Corinna Kassner übernommen. Teresa Knehr rückt als Beisitzerin für Corinna Kassner nach.

Karl Ogger dankte in seiner Laudatio dem ausscheidenden Ewald Jungbauer für seine Arbeit. Er begleitete von 1987 bis 1988 und von 1993 bis 197 das Amt des Abteilungsleiters und von 1997 bis 2017 des Schriftführers. Ebenso sagte er Dankesworte an Anton Kley-Bosler, er war von 2007 bis 2011 Abteilungsleiter und von 2011 bis 2017 begleitete er das Amt des Jugendwarts. Beide wurden mit Geschenken bedacht.

Mit diesen Erfolgen in den zurückliegenden Jahren sei die Abteilung gut aufgestellt und kann nur bei gemeinsamer Anstrengung den Weg weiter gehen, meinte der scheidende Abteilungsleiter Karl Ogger. Dazu bedürfe es die Bündelung aller Kräfte, personelle Veränderungen in den Mannschaften und bei den Funktionären würde es im Vereinsleben immer geben. Wichtig ist hierbei das die Bereitschaft von den Mitgliedern vorhanden ist, sich in die Vereinsarbeit mit Engagement einzubringen.

In seiner Rede war Kurt Timm voll des Lobes über die zweijährige sehr engagierte Arbeit von Karl Ogger. In dieser Zeit habe sich in der Abteilung sehr viel bewegt und auch neue Ideen wurden erfolgreich umgesetzt. Er bedaure sehr sein Ausscheiden. Auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr für die SC-Tennisabteilung hatte Karl Ogger in seinem Bericht zurückgeblickt (Bericht folgt).