Kurt Timm bleibt Tennis-Abteilungsleiter beim SC Heroldstatt

Erstmalig in den neuen Räumen des Tennisstüble im Sportzentrum Heroldstatt hat Tennis-Abteilungsleiter Kurt Timm am Samstag die Tennisspieler und Mitglieder zur Abteilungsversammlung begrüßen dürfen. Kurt Timm konnte durchweg auf ein positives Jahr 2018 für die Tennisabteilung des SC Heroldstatt zurückblicken.

Ein großer Punkt im vergangenen Jahr war der Bau des Sportzentrums Heroldstatt, bei dem die Tennisabteilung maßgebend beteiligt war. Mit dem Bau des neuen Tennisstüble und dem Bau eines vierten Tennisplatzes hatte die Tennisabteilung jede Menge zu tun. „Es war sehr vorbildlich, wie die Mitglieder dem Arbeitsdienst gefolgt sind und tatkräftig mit angepackt haben“, betonte Timm.

Gedanken zur Tennishütte

Die geliebte Tennishütte musste weichen und macht nun Platz für eine Grillstelle mit Aussichtsplattform auf die Tennisplätze. Es wurde bei der Versammlung kurz diskutiert, wie der dort vorgesehene Pavillon aussehen soll und welche Art von Pavillon es werden soll. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen.

Schriftführerin Ingrid Ensle, die von Sandra Peters vertreten wurde, lobte den Ausschuss für das fast immer vollzählige Erscheinen der Ausschussmitglieder zu den fünf angesetzten Versammlungen das Jahr über. Auch sehr positiv konnte Sportwartin Brigitte Peters auf die Verbandsrunde 2018 zurückblicken. Mit wieder zehn gemeldeten Mannschaften ging die Tennisabteilung 2018 an den Start. „Für einige Mannschaften reichte ein Klassenerhalt leider nicht, doch die Mannschaften sind sehr motiviert, 2019 wieder einen Aufstieg in die nächst höhere Klasse zu erzielen“, erklärte Peters.

Blick auf sportliche Aktivitäten

Ansonsten könne die Tennisabteilung sehr stolz auf die restlichen Mannschaften sein, die sich im Mittelfeld einen guten Platz sichern konnten. Brigitte Peters teilte den Mannschaften die Termine für die Verbandsrunde 2019 mit und zugleich auch, mit welchen Ballmarken gespielt wird. Ein großes Thema im sportlichen Bereich bildete im vergangenen Jahr das Doppel/Mixedturnier im September. Bei strahlendem Sonnenschein konnten viele Paarungen gespielt werden und mit einer Showeinlage am Samstagabend mit der der HipHop-Gruppe von Sandra Peters sei es ein rundum gelungenes Turnier gewesen, so Sportwartin Brigitte Peters.

Allerdings, so erwähnte Sportwartin Peters, wird es in 2019 ein solches Turnier nicht mehr geben. Die Tennisabteilung wolle sich auf neue Wege begeben und an einem Wochenende im September ein LK-Tagesturnier veranstalten. Die Ausschreibung werde zeitnah versendet.

Aktive Jugendarbeit

Julia Füllemann, die Jugendwartin der Heroldstatter Tennisabteilung, konnte nur Positives über die Jugend berichten. Das Tennistraining am Freitagnachmittag in der Berghalle sowie das Training in der Tennishalle am Samstagmorgen werde von der Jugend sehr gut angenommen. Auch das Tenniscamp, das im Mai 2018 über drei Tage stattgefunden hat, sei ein voller Erfolg gewesen, so die Jugendwartin. Mit mehr als 35 Kindern sei das Camp trotz Pfingstferien sehr gut besucht gewesen. Julia Füllemann dankte nochmals allen Helfern für ihre Arbeit vor und hinter den Kulissen. Für das Jahr 2019 sei bereits wieder ein Tenniscamp in Planung.

Heinz Osswald, der zum letzten Mal den Bericht als Kassier präsentierte, stellte sich für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung. Heinz Osswald konnte nochmals eine durchaus positive Kasse mit guten Zahlen darlegen und wurde von der gesamten Abteilung entlastet. Abteilungsleiter Kurt Timm und die gesamte Tennisabteilung dankten Heinz Osswald für seine hervorragende Kassenführung in den zurückliegenden Jahren.

Sandra Peters ist die Vize-Chefin

Ein wichtiger Punkt bei der Abteilungsversammlung waren die Wahlen. Einige Ausschussmitglieder blieben ihren Ämtern treu und drei Neuzugänge konnte die Tennisabteilung gewinnen. Der Tennisausschuss setzt sich für die nächsten zwei Jahre wie folgt zusammen: Abteilungsleiter ist weiterhin Kurt Timm, die stellvertretende Abteilungsleiterin Sandra Peters. Das Amt des Kassierers übernimmt Kristina Mack. Sportwartin bleibt Brigitte Peters und Jugendwartin Julia Füllemann. Das Amt der Schriftführerin hat weiter Teresa Knehr inne, das der Pressewartin Tanja Deschenhalm. Als Beisitzer in der Tennisabteilung fungieren Ingrid Ensle und Felix Hettrich.