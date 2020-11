Kurios: Auto erfasst Gartenstühle

Zu einem nicht alltäglichem Unfall kam es am Samstagabend zwischen Feldstetten und Ennabeuren gekommen. Ein Auto erfasste Gartenstühle. Gegen 18 Uhr befuhr eine 40-jährige Frau mit ihrem VW-Golf die Kreisstraße aus Richtung Feldstetten in Richtung Ennabeuren. Etwa auf halber Höhe zwischen Feldstetten und Ennabeuren kollidierte sie mit drei Gartenstühlen, so die Polizeiangaben.

Die standen am rechten Fahrbahnrand und waren in der Dunkelheit nicht zu erkennen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Stühle von der Fahrbahn geschleudert. An dem Golf entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr die Frau nach Hause und rief von dort die Polizei.

Die Streife begutachtete den Schaden und überprüfte nach der Unfallaufnahme die Unfallstelle. Die Gartenstühle konnten dort nicht mehr aufgefunden werden. Jetzt sucht die Polizei den, der die Stühle dort hingestellt und später beseitigt hat. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter Telefon 07391 / 588 113 zu melden.