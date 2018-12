Kreistag: Heroldstatts Bürgermeister kandidiert für Freie Wähler

Auf der Liste der Freien Wähler möchte Heroldstatts Bürgermeister Michael Weber für den Kreistag kandidieren und sich den Wählern bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 stellen. „Es war für mich eine sehr schwierige und enge Entscheidung“, erklärt Weber und spricht von einem langen inneren Ringen zwischen zwei Fraktionen: zwischen den Freien Wählern und der CDU. Was hat letztendlich den Ausschlag gegeben? Hinter den Freien Wählern könne er hundertprozentig stehen, betont Michael Weber, der mittlerweile seit bald sechs Wochen der neue Rathauschef in Heroldstatt ist.

Er sei als parteiloser Kandidat bei der Bürgermeisterwahl vor sechs Monaten angetreten und wolle dieser Linie treu blieben, erklärt Weber. Auch wenn er als Parteiloser auf der Liste der CDU hätte antreten können, so werde er doch in eine Parteirichtung geschoben, was nicht sein müsse und er nicht wolle. So werde er nicht in eine Partei eingefärbt, wie er meint. Er habe mit Fraktionsmitgliedern beider Gruppierungen lange und intensive Gespräche geführt und habe viele inhaltliche Übereinstimmungen gesehen, erläutert er. „Es war für mich eine harte Entscheidung mit einem Abwägen hin und her. Zu der Entscheidung stehe ich jetzt hundertprozentig“, betont Weber. Andere Fraktionen seien kein Thema für ihn gewesen. „Die Liste der Freien Wähler bietet mir viele Chancen und bedeutet politische Neutralität“, sagt der 43-Jährige. Aus der Region finden sich auf der Liste der Freien Wähler die Bürgermeister Klaus Kaufmann (Laichingen), Bernd Mangold (Berghülen), Jörg Seibold (Blaubeuren) und Bernhard Schweizer (Laichingen).

Mit voller Kraft für Bürger einsetzen

Mit voller Kraft und mit Herzblut wolle er sich als Kreisrat für die Belange der Menschen aus der Region einsetzten, vorausgesetzt er wird bei der Nominierungsversammlung der Freien Wähler nominiert und von den Bürgern dann gewählt. Dass Michael Weber sich zur Wahl stellen darf, dafür hat er jetzt entscheidende Schritte eingeleitet: Er hat zentral in Heroldstatt in der Neuen Ortsmitte eine Wohnung gefunden – „fußläufig zum Rathaus“, wie er sagt. Diese könne er zum 1. Februar beziehen und würde dann länger als die vorgegebene Mindestfrist von drei Monaten Bürger der Gemeinde Heroldstatt sein. Die Wohnungssuche sei ein sehr schwieriges Unterfangen gewesen, kaum Angebote habe der Wohnungsmarkt hergegeben. Sein langfristiges Ziel sei ein eigenes Haus im Ort. Ob er ein Haus kaufen oder ein neues bauen werde, das sei offen und das werde die Zukunft zeigen, legt der Bürgermeister dar.

Ein neues und zusätzliches Amt hat Michael Weber seit Dienstagabend inne: Bei der turnusgemäßen Verbandsversammlung der Alb-Wasser-Versorgungsgruppe VIII/IX im Sitzungssaal des Schelklinger Rathauses ist er zum ersten stellvertretenden Verbandsvorsitzenden einstimmig gewählt worden. Gerne hätte er aus der jahrzehntelangen Tradition heraus das Amt des Vorsitzenden übernommen und weiterhin den Verbandssitz im Heroldstatter Rathaus gesehen, zumal dort auch mit Werner Zimmermann der Geschäftsführer zu finden sei und so für die Amtsgeschäfte kurze Wege gegeben seien, legt Weber dar. Zum neuen Verbandsvorsitzenden wählte die Versammlung Bürgermeister Ulrich Ruckh aus Schelklingen, der als bisheriger erster stellvertretender Vorsitzender während der Dienstunfähigkeit von Ulrich Oberdorfer und seit dessen Ausscheiden als Bürgermeister der Gemeinde Heroldstatt zur Jahresmitte 2018 die Amtsgeschäfte leitete.

Sitz verlegt, Tradition zu Ende

„Wir sind dankbar, dass Ulrich Ruckh in den vergangenen zwei Jahren die Amtsgeschäfte mit viel Engagement geführt hat und die Geschäfte der Albwasserversorgungsgruppe VIII/IX gut gelenkt hat“, unterstreicht Weber. Er habe in der Vertretungszeit viel geleistet und die Interessen der Mitgliedsgemeinden gut vertreten. Aus diesem Grund seien er wie die anderen Verbandsvertreter der Gemeinde Heroldstatt dem Sitzungsverschlag gefolgt und hätten Ulrich Ruckh zum neuen Verbandsvorsitzenden für die verbleibende Amtszeit für die nächsten neun Monate gewählt. „Dann stehen nach den Kommunalwahlen erneut Wahlen bei der Albwasserversorgungsgruppe VIII/IX an und die Karten werden neu gemischt“, meint Weber. Vielleicht kehre dann der Verbandssitz nach Heroldstatt zurück. Es gelte die Entwicklungen abzuwarten.

54 Jahre war der jeweilige Bürgermeister aus Heroldstatt der Verbandsvorsitzende. Das Amt hatte von 1964 bis 1984 Hans Anhorn inne, dann von 1984 bis 2016 Karl Ogger und schließlich in den vergangenen zwei Jahre bis zu seinem offiziellen Ausscheiden am 30. Juni 2018 Ulrich Oberdorfer – eine kleine Ära. Geschäftsführer der Albwasserversorgungsgruppe VIII/IX ist seit vielen Jahren Werner Zimmermann.

Bei der Sitzung des Zweckverbands am Dienstagabend in Schelklingen stand noch eine weitere Wahl an: Franziska Kenntner, Bürgermeisterin in Mehrstetten, wurde als zweite stellvertretende Verbandsvorsitzende im Amt bestätigt, das sie seit Ende 2017 inne hat.

