Kooperation „Schule & Verein“ beim SC Heroldstatt

Im Rahmen der Kooperation „Schule & Verein“ fand am Freitag, 8. Juli der erste Sporttag mit der Grundschule Heroldstatt statt. Federführend organisiert wurde das Projekt von Vanessa und Stefan Enderle, welche von tatkräftigen Sportlern des SC Heroldstatt unterstützt wurden. Über 100 Grundschüler wurden hierzu ins Sportzentrum eingeladen. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen ging es bei strahlendem Sonnenschein mit dem Stationenlauf auf dem Sportplatz los. Es folgten verschiedene Spiele, bei welchen der Spaß und die Bewegung im Vordergrund standen. Abschließend wurden die Schüler, Lehrer und Trainer zur Mittagszeit mit „Roten“ aus der Grillhütte versorgt. Der Sporttag war ein voller Erfolg und soll so im kommenden Schuljahr an vier bis fünf Schultagen angeboten werden. Ziel ist es, die Kinder in ihrer motorischen, kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung zu fördern sowie Spaß an Bewegung zu vermitteln.