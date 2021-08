Konfirmation in Heroldstatt

In Heroldstatt haben junge Christen über mehrere Gottesdienste verteilt, ihre Konfirmation gefeuiert.

„Das Leben ist verankert in Gottes Ewigkeit. Wir alle machen eine Lebensreise und die Welt steht Euch offen – macht was draus.“ Mit diesen Worten wurden Heroldstatter Konfirmanden, aufgeteilt auf vier Gruppen und an zwei Sonntagen, in festlichen Gottesdiensten mit Pfarrer Thomas Knöppler in die christliche Gemeinde aufgenommen und sie haben dies mit ihrem eigenen „Ja“ zu einem Leben mit Jesus Christus bestätigt.

Die Gottesdienste fanden in Sontheim und in Ennabeuren statt. Die Gottesdienste wurden vom Singteam begleitet, das mit glasklaren Stimmen so manchem Gast Tränen entlockte.

Pfarrer Knöppler hat die Konfirmanden gut auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet, obwohl die Corona-Pandemie die Zeit der Vorbereitung erschwerte und allen einiges abverlangte: Ein regulärer Unterricht konnte kaum stattfinden, über Monate war nur Online-Unterricht möglich und der Termin musste von April auf Juli verschoben werden. Zudem hatten die jungen Menschen bis auf eine Kanufahrt im September keine Möglichkeiten für gemeinsame Unternehmungen oder das beliebte Konfi-Camp. Am gemeinsamen Fototermin jedoch hatten sichtlich alle ihren Spaß, sodass selbst die Sonne lachte