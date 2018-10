Knapp 20 Kinder schnitzen originelle Rübengeister

Die Narrenzunft von Heroldstatt hat am Samstagnachmittag wieder zum Schnitzen von Rübengeistern eingeladen. Das Rübengeisterschnitzen ist einer der vielen Termine im Jahresablauf der Hinterhau-Geister und steht Ende Oktober fest im Terminkalender des Vereins. Fleißig und engagiert gingen knapp 20 Kinder zu Werk und verpassten den Rüben fantasievolle Gesichter – zum Teil mit Unterstützung der Eltern.

Mitglieder der Hinterhau-Geister leisteten wertvolle Vorarbeit und höhlten vor der Berghalle die Rüben mit einem Bohrer aus. Zunftmeister Jörg Werthmann freute sich über die gute Resonanz mit knapp 20 Kindern trotz des nass-kalten Wetters. Er konnte erneut um die 80 Rüben von einem Landwirt aus Altheim bei Allmendingen besorgen. Die Rübenschnitzaktion lag federführend in den Händen von Jörg Werthmann, Ute Duckek und David Kubat. Vertreter der Hinterhau-Geister prämierten die originellen Rübengeister und bedachten die Schnitzer mit kleinen Preisen und Urkunden.

Geschenke und Urkunden für die Kinder

Kein Kind ging leer aus, alle dürften sich über ein Geschenk freuen, es gab Tüten mit Süßigkeiten. Der Prämierung folgte noch bei Dämmerung ein kleiner Umzug durch Sontheim – die Erlenstraße und den Ahornweg entlang und vorbei am Kinderhaus. Da leuchteten die Rüben besonders schön. Zur Stärkung der tüchtigen „Handwerker und Künstler“ gab es neben Getränken und Kaffee Gebäck und Kranzbrot. Die Kinder hatten viel Spaß bei der Rübenschnitzaktion und bei dem Abendspaziergang.

Die nächsten großen Aktionen der Narrenzunft der Hinterhau-Geister aus Heroldstatt bilden im nächsten Jahr das „Häs-Abstauben“ am 6. Januar in der Berghalle, das Narrenbaum-Stellen mit Narrentaufe am 12. Januar sowie ein großer Brauchtumsabend am 16. Februar. „Wir freuen uns bereits auf die fünfte Jahreszeit und das närrische Treiben“, betont Jörg Werthmann, der seit diesem Jahr der Zunftmeister der Heroldstatter Narren ist. Neue Mitglieder seien stets willkommen. Interessierte dürften unverbindlich vorbeikommen und mal in das lustige Treiben der Hinterhau-Geister hineinschnuppern, ergänzt er.