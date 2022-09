Kino-Wochenende im Tonfilm-Theater

Zwei Filmklassiker liegen auf der Rolle, wenn die Leute des Tonfilm-Theaters in Münsingen zum großen Kino-Wochenende bitten. Am Samstag, 10. September, ist ab 19 Uhr „Doktor Schiwago“ zu sehen, mit dem übrigens das Kino 1965 nach dessen Innenrenovierung wiedereröffnet wurde, und am Montag, 12. September, läuft „Wem die Stunde schlägt“. Bitte rechtzeitig anmelden unter der Telefonnummer 0163 / 497 37 8. Am Samstag und Montag kann es bei entsprechender Anmeldung passendes Essen zum Film geben. Russisches Fleisch Stroganov und spanische Paella. Ansonsten gibt es die bewährte Bockwurst.