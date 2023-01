Kino Münsingen zeigt Spielfilm aus dem Jahr 1972 mit Burt Reynolds

Im Kino Münsingen ist am 16. Januar, 19 Uhr, Burt Reynolds in dem amerikanischen Spielfilm „Beim Sterben ist jeder selbst der Erste“ zu sehen. Der Abenteuerfilm, der in Deutschland ursprünglich „Flussfahrt“ hieß, handelt von einer Kanufahrt. Vier Städter wollen in der vergänglichen Wildnis noch einmal pure Natur genießen, sie wollen Paddeln, Jagen, Grillen und unter freiem Himmel schlafen. Das Flussbett ist deshalb vergänglich, weil das Tal einem Staudamm geopfert werden soll, um Strom herzustellen. Dabei treffen sie auf zwei Einheimische – mit weitreichenden Folgen für die Abenteuer-Reise. In 109 Minuten wird ein spannendes Erlebnis dargestellt. Der aus dem Jahr 1972 stammende Streifen wurde für vier Oskars nominiert, und bei einer Umfrage eines Englischen Senders gehörte er zu den besten 50 Filmen aller Zeiten. In den Hauptrollen spielen Burt Reynolds und Jon Voight. Zu der Filmvorführung bietet das Kino auf Vorbestellung unter Telefon 0163/4973785, heiße Bockwürste mit Dinkelbrot an.