„Kino gegen Krieg“ mit Elvis und „Die Brücke“

Das Tonfilm-Theater Münsingen möchte sich mit zwei Filmen unter dem Motto „Kino gegen Krieg“ daran beteiligen, Frieden in Europa zu erreichen und wo er noch besteht, zu bewahren. Im ersten Film mit Elvis Presley geht es auch um Allierten der US-Army, die mit der deutschen Bevölkerung zusammen gewachsen sind. „Cafe Europa oder GI-Blues“ läuft am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr. Dieser US-Musikfilm wurde zum Teil in Deutschland gedreht. Er handelt von der Stationierung des Rock´n Roll Idols in Deutschland. Gedreht wurde am Rüdesheimer Berg, in Frankfurt und Wiesbaden, sowie auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken in Bayern. Freigegeben ab zwölf Jahren. Der Elvis-Fan-Club kommt ebenfalls ins Tonfilm-Theater und dekoriert den Kino-Saal mit Gegenständen aus der Zeit passend zum Film Cafe Europa.

Der zweite Film zeigt auf, wie schlimm die Kriegszeit für die Beteiligten in Deutschland im Jahre 1945 war und wie viele Opfer ein Krieg verursacht. Am Montag, 24.Oktober, ab 19 Uhr steht „Die Brücke“ auf dem Programm.Gregor Dorfmeister hat im Roman zum Film seine eigenen Erinnerungen verarbeitet. Der Film, der in Baden-Württemberg urraufgeführt wurde, stammt aus dem Jahre 1959, läuft über 102 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben. In den Hauptrollen spielen: Fritz Wepper, Folker Bohnet, Günter Pfitzmann.