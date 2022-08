Kinderkleiderbasar in Heroldstatt

Der Herbstbasar für Kinderkleider, Spielsachen und alles rund ums Kind findet am Samstag, 24. September, von 12.30 bis 15.30 Uhr – für Schwangere von 11 bis 12 Uhr in der Berghalle statt. Verkäufernummern können unter www.easybasar.de gebucht werden. Warenabgabe ist am Freitag, 23. September, von 17.30 bis 19 Uhr. Die Abholung und Abrechnung ist am Samstag von 18.30 bis 19.30 Uhr. Der Förderverein Kinderhaus und Grundschule Heroldstatt verkaufen Kuchen. Alle weiteren Informationen gibt es im Internet unter www.easybasar.de oder per E-Mail an basarheroldstatt@gmail.de. Per E-Mail können sich auch weitere Helferinnen und Helfer melden.