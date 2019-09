Kinder legen Gegenstände auf Bahngleise – Zug legt Vollbremsung ein

Drei kleine Kinder haben in den vergangenen Tagen zwei Mal Gegenstände auf das Gleis der Schwäbische Alb-Bahn gelegt.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, war die Bahn am Sonntagnachmittag um 15.10 Uhr von Schelklingen kommend in Richtung Münsingen unterwegs. Im Streckenabschnitt zwischen der Brücke bei der Albklinik und dem Bahnhof bemerkte der Triebfahrzeugführer mehrere faustgroße Steine auf der rechten Schiene und leitete eine Schnellbremsung ein.

Fahrgäste blieben unverletzt

Aufgrund des längeren Bremswegs konnte er ein Überfahren der Steine nicht verhindern. Ersten Erkenntnissen nach ist an der Bahn kein Schaden entstanden. Ebenso blieben die etwa zehn Fahrgäste unverletzt.

Der Bahnverkehr wurde nach dem Vorfall kurzzeitig eingestellt. Ein Notfallmanager kam vor Ort. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Polizeistreife ein Mädchen und zwei Jungs im Alten von sechs bis acht Jahren in unmittelbarer Nähe antreffen.

Unter anderem eine Hose auf die Gleise gelegt

Sie dürften ersten Ermittlungen nach nicht nur am Sonntagnachmittag, sondern bereits am Freitag, gegen 17.15 Uhr, mehrere Gegenstände auf das Gleisbett gelegt haben. Am Freitag überfuhr die Bahn im Bahnhof von Münsingen einen größeren Stein, eine Hose sowie einen über drei Meter langen Ast, der quer über den Gleisen lag.

Die Kinder wurden ihren Eltern überstellt.