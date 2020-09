Kinder erleben und entdecken den Wald bei mehreren Aktionen neu

„Den Wald erleben...“: Unter diesem Motto erlebten rund zehn Kinder den Wald neu und anders. Anlässlich des Heroldstatter Ferienprogramms fand die Veranstaltung statt, die die Albvereinsgruppe Ennabeuren unter der Leitung von Holger Ziegler und Sabine Schörle anbot. Zum Inhalt der Ferienaktion: Auf der Schwäbischen Alb hatte sich Robin Hood im Wald eine Auszeit genommen, dabei wurde er von den hiesigen Räubern verzaubert. Die Kinder mussten das Gegenmittel für den verzauberten Robin suchen. Doch als was war Robin verzaubert worden?

Diese Frage musste gelöst werden. So mussten sie sich an Ameisen anschleichen, durch dunkler Nacht sich an den Bäumen ertasten, verschiedene Tiere im Wald erkennen und Rätsel lösen. Der verzauberte Robin war ein Specht und durch das Gegenmittel, das am Schluss der Aktionen bei einem Lagerfeuer zubereitet wurde, wurde Robin Hood vom Tier wieder zum Mensch. Nach dieser tollen Erlebnisreise durch den Wald durften sich die jungen Urlauber beim Grillen stärken. Die Rote Wurst schmeckte. Die Kinderwaren sich einig: es war ein aktionsreicher und spannender Nachmittag, der allen Teilnehmern Spaß und Freude bereitet hat.