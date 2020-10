Kind angefahren und zu Fall gebracht

Ein Kind auf einem Fahrrad ist am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, auf dem Überweg am Kreisverkehr Karlstraße/Beutenlaystraße von einem Auto angefahren und zu Fall gebracht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 28-jährige Opel-FAhrerin den Zehnjährigen offenbar übersehen und mit ihrem Wagen das Vorderrad touchiert. Der Junge fiel daraufhin auf die Straße und verletzte sich leicht. Am Auto sowie am Kinderfahrrad entstand augenscheinlich geringer Sachschaden.