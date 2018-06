Kein Umzug und kein Rathaussturm

Der „Hinterhau-Geist“ thront zwar mitten im Ort am Narrenbaum und lässt, wissen, dass Fasnet ist. Doch Fasnet wird in diesem Jahr in Heroldstatt kaum gefeiert. Angesichts der Umstrukturierungen und der geschrumpften Zahl an Hästrägern richtet die Narrenzunft der „Hinterhau-Geister“ und Zunftmeister Martin Hirrle, wie bereits berichtet, am „Glombiga Doschdeg“ weder Hemdglonker-Umzug noch Rathaussturm aus.

Die Kindergartenkinder erleben am Freitag keinen Krachbummumzug. Auch die Landfrauen Heroldstatt feiern in diesem Jahr keine „Weiberfasnet“. Lediglich die Kinder dürfen sich auf ein närrisches Treiben in Heroldstatt freuen, wenn am Faschingsdienstag, 28. Februar, die Albvereinsgruppe und die Trachtenkapelle Ennabeuren von 14 Uhr an zum Kinderfasching mit Zaubershow einladen und den jungen Narren ein buntes Programm mit Spielen und Zaubershow servieren.